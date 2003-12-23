كروبي درگذشت همشيره‌ مقام معظم رهبري را تسليت گفت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: قصد داشتم در خصوص بحث حجاب و ممنوعيت آن در برخي كشورها صحبت كنم اما به دليل آن كه رييس جمهور و اعضاي هيات دولت براي تقديم لايحه‌ي بودجه در مجلس حضور دارند صحبت در اين زمينه را به زمان ديگري موكول مي‌كنم.

كروبي هم چنين مصيبت وارده به اسماعيل جبارزاده و اكبر اعلمي نمايندگان مردم تبريز در خانه‌ي ملت را تسليت گفت.

