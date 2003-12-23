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۲ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۷

در آغاز جلسه علني امروز

كروبي درگذشت همشيره‌ مقام معظم رهبري را تسليت گفت

رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني امروز مجلس درگذشت همشيره‌ محترم مقام معظم رهبري را به ايشان و حجج‌ اسلام سيدهادي و سيدمحمد خامنه‌اي تسليت گفت .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ،  رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: قصد داشتم در خصوص بحث حجاب و ممنوعيت آن در برخي كشورها صحبت كنم اما به دليل آن كه رييس جمهور و اعضاي هيات دولت براي تقديم لايحه‌ي بودجه در مجلس حضور دارند صحبت در اين زمينه را به زمان ديگري موكول مي‌كنم.
كروبي هم چنين مصيبت وارده به اسماعيل جبارزاده و اكبر اعلمي نمايندگان مردم تبريز در خانه‌ي ملت را تسليت گفت.

کد مطلب 46435

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