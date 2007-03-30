  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۲۶

متکی در تماس تلفنی وزیر‌ خارجه ژاپن در خصوص دستگیری متجاوزان انگلیسی:

انگلیس تعرض به آب‌های سرزمینی ایران را بپذیرد/ لندن عدم تکرار تجاوز را تضمین کند

انگلیس تعرض به آب‌های سرزمینی ایران را بپذیرد/ لندن عدم تکرار تجاوز را تضمین کند

"آسو" وزیر خارجه ژاپن امروز در تماس تلفنی با "منوچهر متکی" وزیر خارجه کشورمان، درباره آخرین تحولات مربوط به دستگیری نیروهای نظامی انگلیس در آب‌های سرزمینی ایران گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیرخارجه ژاپن در این گفتگو خواستار حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله شد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این گفتگو با تاکید بر اینکه ایران از هرگونه پیشنهاد سازنده برای حل و فصل دوجانبه این مشکل استقبال خواهد کرد، افزود : انگلیسی‌ها باید بپذیرند که تعرض به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و در این چارچوب تضمین بدهند که این کار دیگر تکرار نخواهد شد.

متکی از این که انگلیس به دنبال راه حل غیر سازنده بوده، ابراز تاسف کرد و گفت : این کشور به جای اتخاذ روش‌های مناسب دیپلماتیک و برداشتن گام‌های مثبت و تلاش برای حل موضوع از کانال روابط دوجانبه، سعی بر تبلیغی و سیاسی کردن موضوع دارد که چنین رویکردی پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 464375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها