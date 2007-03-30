به گزارش خبرگزاری مهر، وزیرخارجه ژاپن در این گفتگو خواستار حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله شد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این گفتگو با تاکید بر اینکه ایران از هرگونه پیشنهاد سازنده برای حل و فصل دوجانبه این مشکل استقبال خواهد کرد، افزود : انگلیسی‌ها باید بپذیرند که تعرض به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و در این چارچوب تضمین بدهند که این کار دیگر تکرار نخواهد شد.

متکی از این که انگلیس به دنبال راه حل غیر سازنده بوده، ابراز تاسف کرد و گفت : این کشور به جای اتخاذ روش‌های مناسب دیپلماتیک و برداشتن گام‌های مثبت و تلاش برای حل موضوع از کانال روابط دوجانبه، سعی بر تبلیغی و سیاسی کردن موضوع دارد که چنین رویکردی پذیرفتنی نیست.