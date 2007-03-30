استقلال و پرسپولیس در نیمه اول مساوی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست این دیدار برتری محسوسی نسبت به استقلال داشت اما بازیکنان این تیم از 6 موقعیت گل به دست آمده فقط یکی را به گل تبدیل کردند. سرخپوشان پایتخت در دقیقه 10 این دیدار توسط کعبی صاحب ضربه پنالتی شدند که این ضربه را معدنچی به دست های طالب لو کوبید. سه دقیقه بعد نیکبخت واحدی از روی یک ضربه سر زیبا دروازه استقلال را باز کرد تا پرسپولیس مزد برتری خود را بگیرد.

استقلال پس از دریافت این گل تلاش چندانی برای جبران نتیجه انجام نداد و همچون دیدارهای گذشته دل به پرتاب های بلند علیزاده بسته بود که از روی این تاکتیک یکی ، دو بار دروازه پرسپولیس را تهدید کرد.

پرسپولیس در ادامه بازی بارها توسط کعبی، رضایی، معدنچی و آشوبی در موقعیت گلزنی قرار گرفت اما بی دقتی این بازیکنان و آمادگی فوق العاده طالب لومانع از فروریختن دروازه استقلال برای بار دوم شد.

استقلال در دقیقه 43 این دیدار بر خلاف جریان بازی از روی ضربه کاشته اکبرپور توسط علیزاده به گل تساوی دست پیدا کرد.

فیلیکس بریش داور آلمانی این دیدار در نیمه نخست به اکبرپور و صادقی از استقلال و نیکبخت و ساها از پرسپولیس کارت زرد نشان داد.