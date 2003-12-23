به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، حسن زادگان تصريح كرد: متاسفانه در دو سال گذشته در نحوه كار كميسيون اين روال رعايت نمي‌‏شود و هيات رئيسه كميسيون تهيه كننده دستور كار نيست و فرد يا افرادي به رئيس كميسيون خط مي‌‏دهند.

اين عضو كميسيون اصل نود مجلس كه در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي گفت ، افزود : در اولويت رسيدگي به پرونده‌‏هاي شكايتي در كميسيون اصل نود اعمال سليقه مي‌‏شود و رئيس كميسيون اصل نود از جايگاهش در كميسيون سوء استفاده مي‌‏كند.

وي با اشاره به اينكه من به اين روند اعتراض كرده‌‏ام ولي چون اقليت هستم توجه نمي شود گفت: ‌‏ما خواستار رعايت آئين نامه اجرايي كميسيون اصل نود هستيم.

حسن زادگان گفت : هر شكايتي كه به كميسيون اصل نود مي رسد بايد به يكي از 4 كميته تخصصي كميسيون ارجاع شود كه بعضي از شكايت‌‏ها نياز دارد به شاكي پاسخ داده شود؛ برخي شكايت‌‏ها در جلسه عمومي كميسيون مطرح مي شود و بعد از راي گيري قرائت مي‌‏شود و برخي ديگر كه نياز به بررسي دستگاه قضايي دارد به صورت مكاتبه بررسي و براي قرائت در جلسه علني راي‌‏گيري مي‌‏شود.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر پرونده شكايتي سردار نظري گفت : ‌‏اين پرونده همچنان در كميسيون اصل نود باز است تا در مرحله‌‏اي رسيدگي شود، ولي فعلا رسيدگي به آن به جلسه ديگري موكول شده است.

حسن زادگان گفت : براي مثال شوراي شهر نيشابور از بانكي در اين شهر به دليل به كار بردن سنگ خاصي در معماري ساختمان بانك شكايت كرده است؛ اين موضوع كه بايد در كميته فني كميسيون بررسي شود، بدون اطلاع، مسوولان ذيربط و مدير عامل بانك به كميسيون دعوت شده اند و از آنها در خصوص تغيير مديريت بانك سوال شده است، در حاليكه رسيدگي به اين موضوع در حد و اندازه كميسيون نبوده است ودر اين مورد آقاي انصاري راد از جايگاه رياست خود استفاده كرد.

حسن زادگان در پاسخ به اين سوال كه رئيس كميسيون اصل نود گفته است در صورت مشخص شدن اين موضوع كه رسيدگي به پرونده‌‏ ها با جهت گيري و بدون رعايت قانون است از لباس روحانيت خارج مي شوم، تصريح كرد: ايشان همين يك مورد را جواب دهند من بقيه موارد را مطرح خواهم كرد.



