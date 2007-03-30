بلر ایران را به انزوای بیشتر تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تونی بلر گفت که ایران قادر نخواهد بود تا ازبحران بوجود آمده در خصوص بازداشت 15 ملوان انگلیسی چیزی عاید خود سازد.

وی درادامه اظهارات تنش آفرینش افزود : اگر ایران به شیوه کنونی ادامه دهد خود را بیشتر منزوی خواهد ساخت.

نخست وزیر انگلیس یادآور شد: ما روز گذشته با سازمان ملل و امروز نیز با اتحادیه اروپا در این باره صحبت کردیم و اکنون نیز در حال مذاکره با متحدین کلیدی خود هستیم و این مسئله را با قاطعیت لازم دنبال می کنیم و در این مسیر مصمم هستیم.

وی همچنین گفت : در این روند باید صبور بود به خاطر اینکه تنها یک نتیجه ممکن برای این مسئله باید باشد و آن آزادی صحیح و سالم پرسنل ما است. وی گفت که رژیم ایران دیر یا زود به این نکته پی خواهد برد که از این بحران چیزی نصیبش نخواهد شد.

در همین رابطه مارگارت بکت وزیر خارجه انگلیس نیز گفت که هیچ نشانه ای وجود ندارد دال بر اینکه ایران برای حل بحران تلاش می کند.

در مقابل "علاء الدین بروجردی" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز لندن را در پیچیده تر کردن شرایط و تغییر تصمیم تهران در آزاد کردن نظامی زن انگلیسی مقصر دانست.

ایران اعلام آمادگی کرده بود تا "فی ترنی" ملوان زن انگلیسی را که از بین 15 ملوان انگلیسی که روز جمعه گذشته به اسارت گرفته شدند، آزاد کند اما اقدام های تحریک آمیز انگلیسی ها در اطراف کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره و تیر اندازی به سوی آن تاکنون مانع از این کار شده است.

بروجردی به دولت انگلیس توصیه کرد که برای حل مشکل از ایجاد چالش و تنش خودداری کند و اضافه کرد که اگر لندن واقعاً درصدد حل مشکل است باید کمیته ویژه ای را به تهران اعزام کند تا با رایزنی و گفتگو با مقامهای ایرانی راه حل منطقی برای این مشکل پیدا کنند.