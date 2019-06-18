برگزاری نشست معامله قرن در بحرین تأسف بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «هیثم ابوسعید» مسئول کمیته بین المللی حقوق بشر در خاورمیانه نسبت به برگزاری نشست معامله قرن در بحرین ابراز تأسف کرد.

وی در ادامه افزود: کشور فلسطین یک کشور عربی اشغال شده است و پایتخت آن نیز قدس شریف به شمار می آید که اشغالگران اسرائیلی به زور نظامی آن را اشغال کرده اند. عدم به رسمیت شناختن این واقعیت یک اشتباه بزرگ است و هرگونه تصمیم از سوی آمریکا یا اسرائیل در این خصوص کاملاً مردود به شمار می رود.

ابوسعید تصریح کرد: این اقدامات برای امنیت و ثبات منطقه بسیار خطرناک است.

وی نسبت به برگزاری نشست بحرین در منامه با مشارکت رسمی رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کرده و تاکید کرد که ملتهای عربی کاملاً با این نشست مخالف هستند.