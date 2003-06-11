هشتادو ششمين نشست كتاب ماه ادبيات و فلسفه با موضوع پديده شناسي بر گزار شد

دكتر عبدالكريم رشيد يان كه تاكنون كتابهاي پراگماتيسم/ ويليام جيمز ، مونادولوژي/ لايب نيتس، آيين پروتستان و روح سرمايه داري/ ماكس وبر، نقد قوه حكم/ كانت، از مدرنيسم تا پست مدرنيسم / لارنس كهون، ايده پديده شناسي/ هوسرل، پديده شناسي/ ليوتار و تاملات دكارتي/ هوسرل را در اختيار علاقه مندان قرار داده است درآغاز سخنراني خود متذكر شد كه آثار چاپ نشده هوسرل نسبت به آثاري كه از وي به چاپ رسيده است مانند كوه يخي است كه فقط نوك آن آشكار است . لذا نمي توان طرح جامعي از انديشه هاي هوسرل - به ويژه در اين مدت كوتاه - نشان داد . من فقط به برخي از محورهاي انديشه هوسرل ، به طور اجمالي اشاره مي كنم .

وي گفت: اگر بخواهيم چند فيلسوف مهم و تاثير گذار را در قرن بيستم نام ببريم ، بي ترديد هوسرل يكي از اين فيلسوفان خواهد بود . شناخت يكي از بزرگترين فيلسوفان اين قرن ، يعني هايدگر ، بدون شناخت هوسرل تصوير نادرستي از وي خواهد بود . نسبت هايدگر به هوسرل مانند نسبت ارسطو به افلاطون است .

رشيديان افزود : من گرايش خاصي به مكتب پديده شناسي ندارم ، ولي به دليل اهميت فراواني كه اين مكتب در شناخت فلسفه معاصر دارد به تحقيق و پژوهش درآن مي پردازم . از جهت ديگر نيز پديدار شناسي حائز اهميت است ، و آن اين كه در فلسفه هوسرل ايده آليسم به حدود نهايي و منطقي خود نزديك مي شود . ما مي توانيم با بنيادهاي فكري هوسرل موافق نباشيم ، چنان كه ممكن است خود من درچنين وضعي باشم ، اما مباحث مختلفي كه او مطرح كرده است ، از جمله : آگاهي، اگو ( من/ خود) ، كاهش/ تقليل reduction ، تقويم ، و ... بسيار درس آموز و تاثير گذار هستند .

او ادامه داد: پديده شناسي phenomenology مانند كره اي است كه هزار در دارد و شروع هر يك از مفسران در شرح اين مكتب با ديگري تفاوت دارد . ترديدي نيست كه براي درك فلسفه بايد به عوامل اجتماعي توجه كرد ، لذا من به برخي از اين عوامل اشاره مي كنم . پديده شناسي در آثاري كه هوسرل در اوايل قرن بيستم تا نيمه اين قرن نوشته است آغاز مي شود . زندگي در اروپاي آن زمان ( جنگ جهاني اول و دوم ) بسيار دشوار و ضد عقل است . هوسرل دراين عقل ستيزي تضعيف عقل را مي بيند . از جمله جاهايي كه اين تضعيف عقل صورت گرفته فلسفه و مكتب هاي نسبي گرايي relativism است مانند" پراگماتيسم " كه معيار حقيقت را وابسته به مصلحت عملي مي كرد ، " ماركسيسم" كه حقيقت را تابع شرايط تاريخي مي دانست ، " روانشناسي گرايي " كه سعي مي كرد فلسفه را به گونه اي روانشناسي تقليل دهد ، " پوزيتيويسم " كه از ميان شناختهاي كه مي توانيم داشته باشيم ، فقط يكي را ( شناخت علمي ) انتخاب كرده و آن را حقيقت مطلق بيان مي كند .

رشيديان گفت: اگر بخواهم يك اصطلاح را كه تمامي اين مكاتب را در بر بگيرد نام ببرم ، مي توانم از اصطلاح طبيعي گرايي naturalism استفاده كنم . هوسرل مي گويد چرا ما بايد فقط شئ طبيعي را ابژه object دانسته و به بقيه ابژه ها مانند : عدد ، نت هاي موسيقي و ... بي توجه باشيم . اگر قرار است فلسفه اي وجود داشته باشد كه داراي حقايق مطلق باشد بايد در دو بخش با ديگر علوم مرزبندي كند : از حيث موضوع ، و از حيث روش . به نظر هوسرل موضوع فلسفه آگاهي است ، يعني فيلسوف بايد به آگاهي بپردازد . از اين جاست كه هوسرل به دكارت توجه پيدا مي كند . بايد توجه داشت كه موضوع روانشناسي نيز آگاهي است ، ولي در روانشناسي آگاهي طبيعي موضوع مورد مطالعه است ، در حالي كه موضوع فلسفه آگاهي محض است .

اوافزود: روش علوم( تجربي طبيعي و تجربي انساني ، رياضي ) يا تجربي است يا استنتاجي است . به نظر هوسرل اين دو روش ما را با مشكلات موجود در آن علوم مواجه مي كند . لذا در فلسفه بايد روش ديگري را پيدا كرد كه اين مشكلات را نداشته باشد . به نظر هوسرل اين روش شهودي و توصيفي است . هوسرل تاكيد مي كند هر فيلسوفي به عنوان آغازگر بايد حداقل يكبار همه مكتسبات خود را ويران كند و مبنايي را براي باورهاي خود پي ريزي كرده و مسووليت افكارش را به عهده بگيرد .

وي ياد آور شد: هر چند هوسرل به دكارت توجه زيادي دارد، ولي در بحث روش ، معتقد است كه دكارت به نقطه آغازي كه پيدا كرده بود ، يعني آگاهي ، چندان وفادار نماند و بلافاصله سراغ جهان طبيعي رفت . به نظر هوسرل ، دكارت فقط بايد به موضوع آگاهي مي پرداخت و آن را به عنوان نقطه آغاز پژوهش فلسفي براي دست يافتن به يقين مطلق مورد بررسي قرا رمي داد . به نظرهوسرل روش تقليل پديده شناسي، يعني اپوخه EPOCHE ، نقطه آغاز فعاليت فلسفي است . اپوخه يعني پرهيز از حكم كردن ، يعني حكم كردن را به حالت تعليق درآوردن : نه مي گويم هست، نه مي گويم نيست و نه مي گويم نمي دانم . نقدي كه هوسرل به دكارت مي كند اين است : چيزي كه پس از شك دكارتي باقي مي ماند اگويEGO طبيعي است ، در حالي كه اين شك بايد حتي اگوي طبيعي را هم در بر بگيرد و اگوي محض را مبناي قرار دهد .

دكتر رشيديان توضيح داد: تقليل پديده شناسي را مي توان در چند گام انجام داد . ابتدا بايد كل جهان طبيعي را اپوخه كرد ، سپس كل علوم طبيعي و رياضي را نيز كنار گذاشت . هوسرل به دو دليل علوم رياضي را كنار مي گذارد :

1. رياضيات برداري به سوي واقعيت دارد .

2. روش رياضيات ، روشي استنتاجي است .

پس از اپوخه كردن جهان طبيعي و علوم طبيعي و رياضي ، چيزي باقي مي ماند ، وآن كسي است كه اين تقليل را انجام مي دهد ، يعني پديده شناس ، با او چه بايد بكنيم . هوسرل مي گويد پديده شناس را هم بايد اپوخه كرد ، يعني كنار گذاشت . بدين ترتيب از يك طرف ابژه طبيعي را به ابژه محض تبديل مي كنم و از طرف ديگر رويكرد طبيعي را به رويكرد رياضي تبديل مي كنم . تضايف اگوي محض با ابژه محض يكي از ايستگاه هاي مهم فلسفه پديده شناسي است . پس از تقليل پديده شناسي بايد به تقليل ايد تيك پرداخت و سپس تشخيص نحوه تقويم اعيان آگاهي را در آگاهي مورد بررسي قرار داد ، كه به علت كمبود وقت نمي توانم به آنها بپردازم .

رشيد يان درادامه اين سخنراني به بحث چگونگي تشكيل "اگو"(خود) پرداخت . وي گفت : در ميان مجموعه ادراكات ، به برخي تسلط داريم و به برخي اين تسلط را نداريم . به جميع ادراكاتي كه به آنها تسلط داريم " بد ن" گفته مي شود . آن چه براي من از اگو بي واسطه آشكار است بدن است . من به وجدان اگو دسترسي ندارم . از اين جاست كه بحث اگو با ديگر اگوها مطرح مي شود ، يعني بحث من با من ديگري . ناگفته نماند كه وقتي هوسرل از من ديگري سخن مي گويد منظورش واقعا من ديگر نيست ، منظور وي اين است كه من ديگر در واقع همان من نخست است كه از زاويه ديگري به خود نگاه مي كند .

اين نشست با پرسش و پاسخ خاتمه يافت.