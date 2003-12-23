همه مديران استقلال و پرسپوليس تنها براي مدتي ميهمان هستند

كاظم اوليايي مديرعامل پيشين باشگاه استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: وضعيت مديريتي دوباشگاه استقلال و پرسپوليس مصداق مثال شترمرغ، پلنگ است وتكليف آن مشخص نيست.

باشگاه استقلال درقبل ازانقلاب ازاعتبارات رديف بودجه دولتي استفاده مي كرد ويكي ازگسترده ترين باشگاهها درسطح ايران وآسيا بود، پس ازانقلاب نيزبامصوبه شوراي انقلاب به سازمان تربيت بدني واگذارشد كه ازآن زمان تا امروزاين نهاد نتوانسته آيين نامه اجرايي براي اين دوباشگاه تنظيم نمايد. درحال حاضرسازمان براي تامين اعتباربراي باشگاه خود را كنارمي كشد ولي درتصميم گيريها دخالت مي كند وبراي تامين اعتبارخود ازباشگاه خرج مي كند. به عقيده من اگرباشگاه استقلال براي دولت ازنظراجتماعي و امنيتي حايزاهميت است بايدهزينه آن را نيزبپردازد. سازمان مي خواهد كه دراين عرصه حضورداشته باشد، اما مسووليت اجرايي آن را نمي پذيرد. بااين وجود تا زماني كه تكليف نهايي اين دوباشگاه مشخص نشده هيچ مديريتي قابل تعريف نيست وهمه مديران آن تنها براي مدتي ميهمان هستند.

اوليايي درخصوص مديريت فتح اله زاده تصريح كرد: سياست فتح اله زاده، برخواسته مردم استواربود وبه خواسته هاي هواداران توجه مي كرد وبا اين موج كه دركنارآن موج رسانه اي نيزوجود داشت درباشگاه فعاليت مي كردند. اين حركت ازابعاد مديريتي قوي ايشان بود، گرچه پايه ريزي زيرساختها دراين مدت صورت نگرفت. درمدت هفت سال مديريت فتح اله زاده نقاط قوت وضعف زيادي وجود داشت كه هركدام ازآنها جاي بررسي دارد.

مديرعامل سالهاي گذشته استقلال درخصوص عملكرد دكتر محمدحسين قريب اظهار داشت: مديريت قريب تفاوتهاي زيادي با مديريت فتح اله زاده دارد. اوبه هيجانات روزتوجه ندارد ومعتقد به برنامه هاي اصولي وزيربنايي است. دركناراين عدم هماهنگي نيروهايي كه در اختيارگرفته اند وزيرمجموعه مديريتي باشگاه هستند، نيزازجمله نقاط ضعف مديريت اواست. اين افراد داراي تضاد فكري باهم هستند وباتوجه به حضورپاره وقت درانجام امورباشگاه مشكلاتي را براي استقلال بوجود مي آورند.