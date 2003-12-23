10 بازيكن ليگ برتر را جذب مي كنيم

سرپرست تيم فوتبال آذربايجان با اعلام اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: تا90 درصد صعود تيم مابه ليگ دسته اول قطعي شده است واگر بتوانيم ازسه بازي آينده خود دررقابتهاي زيرگروه حداقل 5 امتياز بگيريم، ازاين گروه بعنوان تيم دوم صعود خواهيم كرد.

فهيمي راد تاكيد كرد: درحال حاضردراين گروه تيم شهرداري لنگرود با 22 امتيازصعودش را به ليگ دسته اول قطعي كرده است و آذربايجان به همراه پرسپوليس زنجان با 12 امتياز براي صعود بعنوان تيم دوم تلاش مي كنند. تمام هدف مااين است تا دربازي با آذر آب اردبيل كه يك ديدارخانگي محسوب مي شود امتياز لازم براي صعود را كسب كنيم تا كارصعودمان به روزآخرنكشد.

وي درادامه افزود: درصورتيكه بتوانيم به رقابتهاي ليگ دسته اول صعود كنيم با توافق علي پروين قصد به خدمت گرفتن 10 بازيكن ازليگ برتر را داريم تا حضورپرقدرتي دراين مسابقات داشته باشيم. دراين باره برخي ازبازيكنان هم براي حضوردرتيم آذربايجان اعلام آمادگي كردند وبه محض پايان يافتن بازيها، مذاكراتمان را براي جذب اين بازيكنان آغازخواهيم كرد.

سرپرست تيم آذربايجان درباره پرداخت حقوق وپيش قرارداد بازيكنان فعلي آذربايجان خاطرنشان كرد: آقاي پروين درصحبتي كه با بازيكنان تيم داشت به آنها اطمينان خاطرداد كه كليه حقوق ها وپيش قراردادها تا قبل ازپايان مسابقات به بازيكنان پرداخت خواهد شد و اجازه نخواهيم داد تا دراين زمينه حقي ازكسي ضايع شود.