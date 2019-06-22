چهار اشتباه بزرگ و تاریخی در استقلال/ انتشار چند فایل محرمانه!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال یکی از عجیب ترین مقاطع تاریخیاش را تجربه میکند. نه به این لحاظ که بحران این باشگاه را احاطه کرده، چون آنها روزهای بحرانیتر از این را هم تجربه کرده بودند. بلکه به لحاظ عدم امنیت رسانهای که همه شاغلین در این باشگاه را تهدید میکند.
مدتی است که سوء مدیریت رسانهای در این باشگاه کاملاً مشهود است. در حالی که ارتباطات رسانهای این باشگاه به حداقل رسیده و باشگاه کمترین تعامل را با رسانهها دارد، برخی اتفاقات بر خلاف عرف معمول و به طرز عجیبی رسانهای می شود تا منشاء مشکلاتی برای آنها شود. در همین رابطه چند اشتباه بزرگ تاریخی در این مجموعه به وقوع پیوست که بر بحرانهای مدیریتی این تیم اضافه کرد.
۱- رسانهای شدن قرارداد بازیکنان
اولین و یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در این خصوص روی داد، سر در آوردن اسناد محرمانه مالی و ریز قرارداد بازیکنان در رسانهها بود. هرچند هنوز به درستی مشخص نشده این اسناد مالی چطور و چگونه و از چه منبعی در اختیار رسانهها قرار گرفت، اما این اقدام بی سابقه که حتماً از سوی یک خودی صورت گرفته، بعنوان اشتباهی بزرگ در تاریخ این باشگاه ثبت خواهد شد. عجیبتر از لو رفتن اسناد محرمانه مالی باشگاه در رسانهها، سکوت مدیران مجموعه و عدم پیگیری جهت یافتن مقصر این اتفاق میباشد.
۲- رسانهای شدن چت شفر
شفر در حالت عادی هم برای سخت گیری در تسویه حساب با استقلال انگیزههای زیادی دارد. رسانهای شدن تصویر چت های وی با یکی از معاونین باشگاه هم حتماً انگیزههای تازهای برای شفر ایجاد کرده و بهانههای (بخوانید ادله) تازهتر هم به دست تصمیم گیرندگان کمیته انضباطی فیفا خواهد داد تا در صدور رای و فشار بر باشگاه استقلال به منظور تسویه حساب با مربی سابق شان سرعت عمل به خرج دهند.
۳- انتشار فایل صوتی فرهاد مجیدی
دست به دست شدن فایل صوتی فرهاد مجیدی در فضای مجازی و صحبتهایی که بر علیه پرویز مظلومی انجام داده بود از عجیب ترین اتفاقات فوتبال ایران بود. هرچند رسماً مشخص نشد این فایل صوتی چطور و از چه منبعی سر از فضای مجازی در آورد، اما گفته میشود انتشار آن بی ارتباط به مصاحبههای تند مجیدی بر علیه یکی از مسئولان باشگاه نبود.
۴- انتشار ریز درخواست بازیکنان
هرچند شفافسازی امری پسندیده است و در فوتبال هم هواداران هر تیمی انتظار دارند مدیران مجموعه با رعایت اصل صداقت به شفافسازی پرداخته و آنها را از مسائل داخلی باشگاه آگاه نمایند، اما رسانهای کردن ریز صحبتهای دو بازیکن در جلسهای رسمی که هنوز منتج به نتیجه نشده و پرونده مذاکره با آنها باز است، با شفافسازی تفاوت دارد.
رسانهای کردن ریز مکالمات با دو بازیکن در جلسهای که برای تمدید قرارداد آنها تشکیل شده بود، نه تنها دردی از استقلال دوا نکرد، بلکه چالش تازهای برای آنها ایجاد کرد و باعث شد بازیکنان این تیم به جای تمدید قرارداد، جبهه تازهای مقابل باشگاه و مدیرانش باز کنند.
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