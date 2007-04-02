به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی سپرده‌های غیردیداری (قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار) بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذر‌ماه سال‌ 85 را 787.5 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

میزان سپرده‌های غیردیداری در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در 12 ماهه منتهی به آذر‌ماه سال 85 از رشد 40.9 درصد برخوردار شده است.

در عین حال، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پایان آذر‌ماه 85 به 119 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد نشان می‌دهد.

از رقم فوق، 40 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن و 79 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.

حجم سرمایه‌‌گذاری‌های مدت‌دار در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز در 12ماهه منتهی به آذر‌ماه 85 از رشد 40.2درصدی برخوردار بوده و از 457 هزار میلیارد ریال آذر84 به 641 هزار میلیارد ریال آذرسال‌ 85 افزایش یافته است.

از رقم 641 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار، 316 هزار میلیارد ریال مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و 325 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بوده است که نسبت به آذرسال 84 به ترتیب 51 و 31 درصد رشد یافته‌اند.