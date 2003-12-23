جوانان ايراني بايد خود را در آئينه شفاف هويت ايران اسلامي بنگرند

به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل پيام رييس جمهوري كه امروز توسط دكتر عبادي رييس سازمان ملي جوانان در محل همايش هاي بين المللي صدا و سيما قرائت شد به شرح ذيل است:

برپايي همايش گفتگوي جوانان انديشمند ايراني مقيم خارج و داخل كشور را به عنوان گامي ارزشمند ومهم در جهت ارتقاي سطح شناخت واقعي از مسايل و نيازهاي نسل جوان و فراهم آمدن زمينه تفاهم و تعامل بيشتر ميان جوانان فرهيخته و نخبه با كشور خود، صميمانه ارج مي نهم.

ايران عزيز ما، قرنهاي متمادي است كه در برابر طوفانهاي هولناك و ويرانگر، آزاد و سرافراز ايستاده است، رمز اين ماندگاري و ايستادگي و بالندگي لطف بي پايان پروردگار، اعتماد به آئين و حدانيت و ظرفيت هاي شگرف، خلاق و پوياي عناصر و مفاهيم اين تمدن فرهنگ اصيل و غني بوده است.

در شرايط پيچيده كنوني كه جهان دستخوش تحولات گسترده و متعددي شده است، كشور ما همراه با حركت كاروان جهاني، هزاره جديدي را پيش رو دارد و دوران نويني را آغاز كرده است.

نسل امروز در متن مهمترين چالشهاي بين المللي ومنطقه اي و در ميانه امواج بلند تحولات همه جانبه داخلي و خارجي قرار گرفته است. از سوي ديگر جهان امروز با مسايل و تهديدات بسيار مهمي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامي روبرو است كه اين حيات تاريخي را به چالش مي كشاند.

ايران امروز و فردا براي عبور از اين چالشهاي عظيم كه ماهيتي كاملا متفاوت از ادوار گذشته دارد به باور و ايمان استوار و همت و اراده اي سترگ از سوي تمامي فرزندان خود چه درون و چه برون مرزها نيازمند است.

روبه رو شدن با واقعيات كنوني جهان اطراف، شناخت شرايط و مقتضيات زمانه و تلاش براي تعاملي منطقي به دور از شيفتگي محض يا انزجار با حفظ اصول و ارزش اصالت هاي ديني - ملي و فرهنگي خود ضرورتي اجتناب ناپذير است.

پيش شرط توفيق در اين امر، همدلي، درك متقابل، ارتباط صميمانه، همبستگي و وفاق، رهايي از تنگ نظري و تعصبات خام، تزلزل ناپذيري در برابر تهديدات، اميد به آينده و رشور نشاط مبتني بر خرد و عقل جمعي است.

نسل جوان چه در خارج و چه در داخل قبل از هر چيز بايد گذشته و حال جامعه، فرهنگ، تاريخ، زبان و ارزشهاي ملي و ديني خود را بشناسد و خود را در آئينه شفاف هويت ايران اسلامي بنگرد و لازمه اين شناخت دگرگوني و تحول معنوي و فرهنگي به عنوان پايه و اساس كار است. اين ضرورت به ويژه براي نسل جوان ما در خارج از كشور كه در فضا، فرهنگ و جامعه اي ديگر رشد و نمو يافته است و طبيعتا متاثر از نهادهاي مختلف اجتماعي كشور ميزبان بوده است اهميتي مضاعف مي يابد.

اميدوارم اين همايش و نتايج كاربردي و سودمند آن آغازي براي يك حركت هماهنگ، جامع و دراز مدت فرهنگي و افزايش پيوند نسل جوان و متخصصان مقيم خارج از كشور با داخل باشد.