به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بینالمللی تفکر انتقادی و خلاق در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ در سیدنی، استرالیا برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل، تفکر انتقادی، مراحل تفکر انتقادی، مهارتهای تفکر انتقادی، عقلانیت ذهنی انتقادی، مثالهایی از موضوعات تفکر انتقادی، متفکران خلاق، راههای افزایش تواناییهای خلاقانه، طوفان مغزی، تمرین تفکر خلاق و موضوعاتی از این قبیل است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۱/sydney/ICCCT?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۱/sydney/ICCCT مراجعه گردد.
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