معین های اقتصادی خراسان رضوی مبتنی بر شاخص های فرهنگی اقدام کنند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رزمحسینی عصر چهارشنبه در دومین نشست معینهای اقتصاد مقاومتی استان که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، کاهش آسیبهای اجتماعی است لذا معینهای اقتصادی باید فعالیتهای خود را با درنظر گرفتن شاخصهای فرهنگی اجتماعی در مناطق تحت پوشش انجام دهند.
وی افزود: تحقق سیاستهای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نیازمند فرهنگ سازی است و پیش نویس پیوست فرهنگی معینهای اقتصاد مقاومتی توسط معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آماده شده است و پس از نهایی شدن، به معینهای توسعه گرا ابلاغ تا زمینه اجرای آن فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: معینهای اقتصاد مقاومتی تا اینجای کار عملکرد مثبتی داشته اند و قبول دارم که در نتیجه بروکراسی پیچیده، مجوزهای حوزه کسب و کار با تأخیر صادر میشود اما تاکید ما بر این است که با کاهش بروکراسیها، زمینه برای فعالیت معینها بیش از پیش فراهم شود.
وی گفت: در ادامه اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، متناسب با ارزیابی عملکرد معینهای اقتصاد مقاومتی، برای معینهای پیشرو امتیازاتی در نظر گرفته خواهد شد.
رزم حسینی بیان کرد: در مدت کوتاه فعالیت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، انسجام بسیار خوبی میان اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و معینهای توسعه گرا ایجاد شده است و این مهم به پیشبرد بهتر فعالیتها کمک میکند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برای ایجاد کسب و کار حتماً نباید مدارک تحصیلی بالا داشت نمونه های بسیاری وجود دارد که برخی افرادی با مدرک تحصیلی لیسانس مجموعههای اقتصادی موفقی را راه اندازی کرده اند.
همچنین دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: بر اساس ارزیابی دبیرخانه نهاد، ۶۶ درصد معینهای توسعه اقتصادی فرهنگی در گامهای اول و دوم و ۲۵ درصد هم در گامهای سوم و چهارم اجرای تفاهم نامهها قرار دارند و ۹ درصد هم هنوز عملیات اجرایی را آغاز نکرده اند.
علی اکبر لبافی افزود: تمامی اقدامات اجرایی در نهاد اقتصاد مقاومتی با اتکا به ظرفیتهای مردمی و معینهای بخش خصوصی انجام می شود و به دلیل اینکه برخی از معینها فقط در یک حوزه فعالیتی تخصص دارند لذا الحاق معینها بر اساس ظرفیت و حوزه تخصصی آنها باید در دستورکار قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی از معینهای اقتصاد مقاومتی به رغم توانمندیهای مالی، به لحاظ اجرای تفاهم نامههای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نیازمند پشتیبانی معینهای پیشرو هستند.
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