امکان شرکت متولدین مشمول سال 66 در کنکور فراهم شد / ثبت نام متولدین 66 در کنکور 86 از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌ نام آن دسته از داوطلبان متولد نیمه دوم سال 1366 که موفق به ثبت‌ نام در آزمون سراسری سال 1386 نشده‌ اند و همچنین آموزگاران دیپلمه رسمی وزارت آموزش و پرورش که متقاضی ثبت‌ نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1386 هستند، از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 14 فروردین ماه تا روز یکشنبه 19 فروردین ماه منحصراً بصورت اینترنتی انجام می ‌گیرد.

داوطلبان فوق می ‌توانند در این مهلت با مراجعه به باجه مرکزی پست هر شهرستان و در تهران با مراجعه به یکی از مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17 و 18 پس از پرداخت وجه ثبت ‌نام و دریافت کارت اعتباری مربوط و دفترچه راهنمای شماره یک آزمون سراسری سال 1386 و مطالعه دفترچه مذکور، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت‌ نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم نیز در این زمینه گفت : با توافقی که میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حوزه نظام وظیفه صورت گرفته است، متولدین مشمول نیمه دوم سال 1366 که پیش از این قرار بود به خدمت سربازی اعزام شوند و امکان ثبت نام در آزمون سراسری دانشگاه های کشور را نداشتند، به طور جداگانه ثبت نام خواهند شد.