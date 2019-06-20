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۳۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه عنوان کرد:

برگزاری ویژه برنامه‌ سالروز ورود آزادگان به میهن در کرمانشاه

برگزاری ویژه برنامه‌ سالروز ورود آزادگان به میهن در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه گفت: ویژه برنامه‌ سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در استان برگزار می شود.

حجت الاسلام هادی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های انجام شده از طریق ستاد کل نیروهای مسلح، تاکنون برای خانواده شهدا و ایثارگران حق سهمیه مناطق جنگی اعمال نشده است.

وی افزود: شاید به این علت که تاکنون این سهمیه برای بازنشستگان نیز تصویب نشده و با تصویب این سهمیه برای بازنشستگان برای خانواده‌های شهدا و ایثارگر نیز لحاظ شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن چنین سهمیه‌ای کاری متمرکز با ستاد کل نیروهای مسلح است گفت: در این میان پیگیری‌هایی انجام شده و منتظر نتیجه هستیم.

وی درباره برنامه ریزی های انجام شده برای سالروز ورود آزادگان عنوان کرد: بیست و ششم مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی همزمان با حماسه پاوه است که به این مناسبت با محوریت بنیاد شهید و تشکیل کمیته ایثارگران برنامه‌های مختلفی تدارک خواهیم دید.

حجت الاسلام عسگری بیان کرد: همچنین به مناسبت حماسه پاوه با همکاری فرمانداری، دفتر امام جمعه پاوه، سپاه و بنیاد حفظ آثار درصدد برنامه ریزی هایی هستیم.

وی از بازسازی عملیات مرصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: به این منظور نیز برنامه ریزی هایی انجام و ستادهای تشکیل شده تا به یاد حماسه عملیات مرصاد، به بازسازی این عملیات بپردازیم.

کد مطلب 4646007

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