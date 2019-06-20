برگزاری ویژه برنامه‌ سالروز ورود آزادگان به میهن در کرمانشاه

حجت الاسلام هادی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود پیگیریهای انجام شده از طریق ستاد کل نیروهای مسلح، تاکنون برای خانواده شهدا و ایثارگران حق سهمیه مناطق جنگی اعمال نشده است.
وی افزود: شاید به این علت که تاکنون این سهمیه برای بازنشستگان نیز تصویب نشده و با تصویب این سهمیه برای بازنشستگان برای خانوادههای شهدا و ایثارگر نیز لحاظ شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن چنین سهمیهای کاری متمرکز با ستاد کل نیروهای مسلح است گفت: در این میان پیگیریهایی انجام شده و منتظر نتیجه هستیم.
وی درباره برنامه ریزی های انجام شده برای سالروز ورود آزادگان عنوان کرد: بیست و ششم مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی همزمان با حماسه پاوه است که به این مناسبت با محوریت بنیاد شهید و تشکیل کمیته ایثارگران برنامههای مختلفی تدارک خواهیم دید.
حجت الاسلام عسگری بیان کرد: همچنین به مناسبت حماسه پاوه با همکاری فرمانداری، دفتر امام جمعه پاوه، سپاه و بنیاد حفظ آثار درصدد برنامه ریزی هایی هستیم.
وی از بازسازی عملیات مرصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: به این منظور نیز برنامه ریزی هایی انجام و ستادهای تشکیل شده تا به یاد حماسه عملیات مرصاد، به بازسازی این عملیات بپردازیم.
نظر شما