۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۱۴

در سال 86 ؛

نظارت بر مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های آزاد جدی تر می شود

معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، نظارت بر مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های آزاد را از مهم ترین برنامه های سال 86 این بخش از وزارتخانه در سال آینده عنوان کرد.

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد : توسعه پیش دبستانی یکی از موفق ترین فعالیت های سال 85 بود و تمام فعالیت های وعده داده شده در این بخش به پایان رسید.

وی در پاسخ به عملی نشدن تغییر نام مدارس غیر انتفاعی به غیر دولتی در سال 85 گفت : این موضوع در مجلس شورای اسلامی انجام شده اما تصویب کامل آن بعد ازعید تکمیل خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از حضور 300 هزار دانش آموز ایرانی در خارج از کشور خبر داد و افزود: زیر پوشش رفتن آموزش تمام این افراد از برنامه های آینده این بخش به شمار می رود.

