به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود که دستور آن به شرح زیر است:

کمیسیون اصل ۹۰

بررسی گزارش تهیه شده درباره قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و طرز کار دستگاه‌های متولی.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه.

جمع بندی درباره راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸.

کمیسیون آموزش و تحقیقات

بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پیامدهای بند (ج) مصوبات جلسات دوازدهم و هفدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر نظام آموزشی فنی حرفه‌ای.

دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای بررسی عملکرد این دو وزارتخانه درباره هوشمند سازی مدارس با توجه به قوانین برنامه ششم و بودجه ۹۸.

دعوت از مسئولان مرکز پژوهش‌ها جهت ارائه گزارش در خصوص تعدد اسامی مدارس کشور.

بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان.

بررسی طرح مدیریت تعارض منافع.

بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی.

بررسی طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری آموزشی و قضائی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها همانند تهران.

کمیسیون اجتماعی

طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی طرح اصلاح تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کمیسیون اقتصادی

استماع گزارش عملکرد هیئت تحقیق و تفحص از گمرک در خصوص تخلفات مالی اعم از اختلاس، تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون ضوابط.

ادامه بررسی شور دوم مالیات بر ارزش افزوده.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون.

کمیسیون انرژی

بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هر گونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب.

بررسی تحقق شعار سال ۱۳۹۸ رونق تولید در حوزه صنعت نفت.

کمیسیون برنامه و بودجه

ادامه رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی خصوصی.

رسیدگی به لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی.

رسیدگی به طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا.

رسیدگی به لایحه نحوه واگذاری اموال و تأسیسات، ماشین آلات و هر گونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب.

کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی وضعیت ارائه خدمات به سالمندان و دوره آموزشی وابسته و طب سالمندی.

تصمیمات اتخاذ شده درباره جذب رده‌های مختلف پرستاری و مراقبت در منزل.

تصمیمات اتخاذ شده در خصوص جذب تکنسین‌های سلامت دهان و اورژانس کشور و رسیدگی به استانداردهای تسهیلات و مزایای کارورزان و دستیاران تخصصی پزشکی.

بازنگری در نحوه اجرای تعهدات پزشکان، پیراپزشکان جذب و نگه داشت نیرو با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان بهزیستی و معاون سازمان برنامه و بودجه.

سفر تعدادی از اعضای کمیسیون به استان اردبیل برای بررسی وضعیت سلامت در این استان و بازدید از مراکز آموزشی درمانی شهرهای خلخال و کوثر.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی.

بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی.

بررسی گزارش ارزیابی سند پایه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر سیاست داخلی.

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی و تبادل نظر پیرامون راهکارهای توسعه.

کمیسیون عمران

ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی.

پاسخگویی وزیر نفت به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد عمرانی وزارت نفت.

پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی به سوالات یازده نماینده مجلس شورای اسلامی.

کمیسیون فرهنگی

بررسی پیرامون آخرین اقدامات در خصوص حج تمتع سال جاری.

بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری.

کمیسیون حقوقی و قضائی

بررسی طرح‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، اصلاح موادی از قانون آئین دادسری کیفری، اصلاح قانون تسهیلات، آئین دادسری دیوان عدالت اداری و اصلاح ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده.

پاسخگویی وزیر دادگستری به سوالات شش نماینده مجلس شورای اسلامی.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

پاسخگویی وزیر کشاورزی به سوالات استیضاح کنندگان در اجرای ماده ۲۲۱ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

برگزاری انتخابات اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست.

بررسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان تنباکو با حضور مسئولان ذیربط.