به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته جاری برگزار میشود که دستور آن به شرح زیر است:
کمیسیون اصل ۹۰
بررسی گزارش تهیه شده درباره قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و طرز کار دستگاههای متولی.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه.
جمع بندی درباره راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸.
کمیسیون آموزش و تحقیقات
بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص پیامدهای بند (ج) مصوبات جلسات دوازدهم و هفدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر نظام آموزشی فنی حرفهای.
دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای بررسی عملکرد این دو وزارتخانه درباره هوشمند سازی مدارس با توجه به قوانین برنامه ششم و بودجه ۹۸.
دعوت از مسئولان مرکز پژوهشها جهت ارائه گزارش در خصوص تعدد اسامی مدارس کشور.
بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان.
بررسی طرح مدیریت تعارض منافع.
بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی.
بررسی طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری آموزشی و قضائی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران.
کمیسیون اجتماعی
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی.
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی طرح اصلاح تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری.
کمیسیون اقتصادی
استماع گزارش عملکرد هیئت تحقیق و تفحص از گمرک در خصوص تخلفات مالی اعم از اختلاس، تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون ضوابط.
ادامه بررسی شور دوم مالیات بر ارزش افزوده.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون.
کمیسیون انرژی
بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هر گونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب.
بررسی تحقق شعار سال ۱۳۹۸ رونق تولید در حوزه صنعت نفت.
کمیسیون برنامه و بودجه
ادامه رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی خصوصی.
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی.
رسیدگی به طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا.
رسیدگی به لایحه نحوه واگذاری اموال و تأسیسات، ماشین آلات و هر گونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب.
کمیسیون بهداشت و درمان
بررسی وضعیت ارائه خدمات به سالمندان و دوره آموزشی وابسته و طب سالمندی.
تصمیمات اتخاذ شده درباره جذب ردههای مختلف پرستاری و مراقبت در منزل.
تصمیمات اتخاذ شده در خصوص جذب تکنسینهای سلامت دهان و اورژانس کشور و رسیدگی به استانداردهای تسهیلات و مزایای کارورزان و دستیاران تخصصی پزشکی.
بازنگری در نحوه اجرای تعهدات پزشکان، پیراپزشکان جذب و نگه داشت نیرو با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان بهزیستی و معاون سازمان برنامه و بودجه.
سفر تعدادی از اعضای کمیسیون به استان اردبیل برای بررسی وضعیت سلامت در این استان و بازدید از مراکز آموزشی درمانی شهرهای خلخال و کوثر.
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی.
بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی.
بررسی گزارش ارزیابی سند پایه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر سیاست داخلی.
کمیسیون صنایع و معادن
بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی و تبادل نظر پیرامون راهکارهای توسعه.
کمیسیون عمران
ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی.
پاسخگویی وزیر نفت به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد عمرانی وزارت نفت.
پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی به سوالات یازده نماینده مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون فرهنگی
بررسی پیرامون آخرین اقدامات در خصوص حج تمتع سال جاری.
بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری.
کمیسیون حقوقی و قضائی
بررسی طرحهای مبارزه با جرایم اقتصادی، اصلاح موادی از قانون آئین دادسری کیفری، اصلاح قانون تسهیلات، آئین دادسری دیوان عدالت اداری و اصلاح ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده.
پاسخگویی وزیر دادگستری به سوالات شش نماینده مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
پاسخگویی وزیر کشاورزی به سوالات استیضاح کنندگان در اجرای ماده ۲۲۱ قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
برگزاری انتخابات اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست.
بررسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان تنباکو با حضور مسئولان ذیربط.
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