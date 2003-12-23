ديدار سفير جديد عربستان با آيت الله هاشمي شاهرودي

به گزارش خبرگزاري مهر آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه عصر امروز در ديدار ناصربن احمدالبريك سفير جديد عربستان در ايران ابراز اميدواري كرد گسترش روابط حسنه ميان دو كشور اسلامي ايران و عربستان به عنوان دو كشور بسيار مهم و استراتژيك در منطقه موجب بهبودي اوضاع، پيشرفت و ترقي مردم دو كشور و مسلمان منطقه شود.

آيت ا... هاشمي شاهرودي گفت: در شرايطي كه دشمنان اسلام به ويژه صهيونيسم و آمريكا نقشه هاي شومي براي منطقه دارند بايد باهمكاري و تلاش كشورهاي اسلامي بخصوص ايران و عربستان بر مشكلات غلبه كرد.

رييس قوه قضاييه پرهيز از افراط و تفريط و گرايشهاي انحرافي در جهان اسلام را منوط به همكاري نزديك و مساعدت بين دولتهاي اسلامي، علما و دانشمندان آن دانست و تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم جلوي انحرافات جهان اسلام برداشت مي شود گرفته شده و گرايشهاي افراطي كه چه بسا ساخته خود استكبار است متوقف شد.

آيت ا... هاشمي شاهرودي، افراطي گري در قالب گروههايي نظير القاعده را دستاويزي براي حضور استكبار در منطقه برشمرد و تصريح كرد: وظيفه بسيار مهمي است كه با استفاده از فكر و انديشه بزرگان، علما و انديشمندان جهان اسلام با گرايشهاي افراطي مقابله شود، چرا كه اسلام ناب بي نياز از چنين گرايشهايي در هر زمان و مكاني قابل ارائه و الگو برداري است.

رييس قوه قضاييه، آشنايي و بهره گيري از ميراث غني اسلامي در زمان فارسي را براي نزديكتر شدن انديشمندان عرب به آن ضروري برشمرد و نتيجه آن را به نفع اسلام و مسلمين دانست.

سفير جديد عربستان در ايران نيز در اين ديدار برگسترش روابط دو كشور برپايه احترام متقابل تاكيد كرد و گفت: با توجه به سابقه تاريخي دو كشور بايد تلاش كنيم تا سطح روابط خود را در بخشهاي مختلف ارتقا بخشيم.