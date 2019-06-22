چرا «پیروز قربانی» از حضور در کادر فنی استقلال انصراف داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی کاپیتان سابق تیم استقلال در روزهای گذشته به دعوت مدیرعامل آبی‌ها پای میز مذاکره نشست تا بعد از توافق با این تیم یکی از دستیاران استراماچونی باشد.

باشگاه استقلال قربانی را به صورت رسمی بعنوان دستیار استراماچونی معرفی نکرد، اما حضور وی روی صندلی اسم دار و در کنار دستیاران خارجی در مراسم معارفه سرمربی، نوعی رسمیت بخشیدن به حضور وی در کادر فنی بود.

قربانی در حالی که قبل و بعد از مراسم معارفه و فردای آن روز در یک برنامه زنده تلویزیونی با هیجان از حضور در استقلال و مسائل مربوط به آن صحبت کرد، غروب روز جمعه از این کار انصراف داد و دلیل آن را عدم اعتقاد استراماچونی به مربی تکنیکال ایرانی عنوان کرد.

استراماچونی اعلام کرده بود در کادرش تنها به یک مربی دروازه‌بانی و یک آنالیزور ایرانی نیاز دارد و این موضوع به زعم قربانی عدم اعتقاد وی به مربی تکنیکال بود.

قربانی در همین ارتباط با مدیران استقلال ارتباط می گیرد که یکی از مدیران می گوید قدری صبر کند تا این موضوع را برای استراماچونی جا بیندازد و مدیر دیگری به او پیشنهاد سرپرستی تیم را به جای حضور در کادر فنی می دهد.

این باعث شد تا قربانی تصمیم نهایی خود را بابت انصراف از حضور در کادر فنی استقلال اعلام کند.