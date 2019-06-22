به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به کنگره، تحریم‌های موجود علیه کره شمالی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

ترامپ در این نامه اظهار داشته است: «وضعیت فوق العاده ملی» علیه کره شمالی که در سال ۲۰۰۸ اعلام شده بود، یک سال دیگر تمدید می‌شود. با تمدید این وضعیت، تحریم‌ها علیه پیونگ یانگ یک سال دیگر تمدید شد.

طبق قانون، وضعیت ملی فوق العاده در صورتی که رئیس جمهور ۹۰ روز پیش از موعد سالانه آن تصمیم جدیدی درباره آن اعلام نکند خود به خود منقضی می‌شود.

مطابق این قانون که توسط ترامپ و دولت پیشین آمریکا مواردی به آن اضافه شده بود برنامه هسته‌ای و برنامه موشک بالستیک کره شمالی تحت تحریم قرار می‌گیرد.

در پی دیدار اخیر «شیء جینپینگ» از کره شمالی برخی در انتظار وساطت چین بین واشنگتن و پیونگ یانگ بودند.

همچنین یک روز پیش از سفر جینپینگ به کره، آمریکا یک شرکت روسی را نیز به دلیل کمک به کره شمالی در دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.

این اقدام آمریکا در حالی انجام می‌شود که مذاکرات کره شمالی و آمریکا برای متوقف کردن برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای در ازای برداشتن تحریم‌ها بی نتیجه ماند.