دارایی مسئولان و وابستگان نزدیک آنها برای مردم شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، صبح امروز در دیدار رئیس و کارکنان دادگستری شهرستان مرند که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: قوه قضائیه در جلب اعتماد مردم و ناامیدی حرکت‌های دشمنان در گام دوم انقلاب اسلامی بسیار تأثیرگذار است و هیچ نهادی این تأثیرگذاری را ندارد.

وی با اعلام رضایت از عملکرد دادگستری و دادستانی شهرستان مرند افزود: ارکان قوه قضائیه در شهرستان مرند بسیار خوب عمل کرده و قدرت و ثروت در نظر این نهاد تأثیرگذار نیست.

امام جمعه مرند تاکید کرد: مردم ما اگر عدالت را ببینند سختی‌ها را نیز تحمل می‌کنند اما بیشتر نارضایتی مردم از اجرای ناعدالتی است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده گفت: اقدام قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی بسیار حرکت خوبی بود اما اعلام نتیجه دادرسی بعد از گذشت ۷ ماه شیرینی آن را از بین می‌برد.

وی با اشاره به افزایش جرایم خشن عنوان کرد: بیکاری‌ها و مشکلات زندگی امروز، در افزایش خشونت و جرایم خشن جامعه تأثیرگذار است.

امام جمعه مرند با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی باید میزان دارایی‌های مسئولین و وابستگان نزدیک آنها برای مردم شفاف سازی شود، اذعان داشت: برخورد با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی و شفاف سازی آن بسیار مهم است، اگر شفاف سازی دارایی مسئولان صورت می‌گرفت امروز با مفاسد اقتصادی به این میزان مواجه نبودیم.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با اشاره به اینکه تشکیلات قوه قضاییه باید نسبت به پاک دستی کارکنانش بسیار حساس باشد، ادامه داد: رئیس قوه قضاییه ابتدا باید خودش لیست اموال دارایی اش را شفاف سازی کند تا سایر وزرا و مسئولین و نمایندگان مجلس نیز اقدام کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرد: این دیدار همچنان نیز جزو اخبار اول رسانه‌های دنیاست و این عزتی برای کشور ما محسوب می‌شود.

امام جمعه مرند افزود: آمریکا به عنوان رژیم جلاد و آدم کش دنیا در برابر مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران عقب نشینی می‌کند و این نشان از اقتدار ایران است.

زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی کاهش پیدا می‌کند

رئیس دادگستری شهرستان مرند نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کند، ابراز داشت: تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها یکی از علل نارضایتی مردم است، همچنان که رئیس قوه قضاییه نیز جلوگیری از اطاله دادرسی را از اولویت این قوه اعلام کرد.

سیف الله زارع زاده افزود: وقتی زمان رسیدگی به پرونده طولانی می‌شود با اینکه فرد به حق خود می‌رسد اما لذت اجرای عدالت کاهش پیدا می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر یکی از ارکان مختلف قوه قضاییه دچار اختلال شود، در عملکرد تک تک این ارکان تاثیرگذار خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان مرند با اشاره به افزایش تصادفات ساختگی در سال گذشته عنوان کرد: برخی با ایجاد صحنه‌های تصادفی، از شرکت‌های بیمه سوء استفاده می‌کردند که چندین جلسه در این رابطه برگزار شد که شاهد کاهش این آسیب اجتماعی هستیم.

زارع زاده از افزایش جرایم خشن در مرند خبر داد و اظهار داشت: آمار جرم اول شهرستان مرند در سال ۱۳۹۶ توهین بود که در سال گذشته به ضرب و جرح عمدی تغییر پیدا کرد که نشان از افزایش این نوع جرائم است.

وی با تاکید بر اینکه آمار قتل و جرح با چاقو و قمه در شهرستان مرند افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: باید برای کاهش جرائم خشن و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ سازی نیز صورت داد.

رئیس دادگستری شهرستان مرند در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در گام دوم انقلاب اسلامی بیش از گذشته در جهت خدمت به مردم و اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده‌های قضائی در کوتاه‌ترین مدت تلاش خواهیم کرد.