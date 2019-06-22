عدم تعدی آمریکا به ایران ریشه در عاشورای حسینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی پورکاوه صبح شنبه در جمع پیشکسوتان دوران دفاع مقدس این افراد را حلقه اتصال بین آسمانیان و زمینیان دانست و اظهار داشت: جانبازان، رزمندگان و شهدای دفاع مقدس با اعمال و رفتار خود ما را به خوبی ها دعوت کرده اند و ما تمامیت ارضی و استقلال کشورمان را مدیون این عزیزان هستیم.

وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس الگو و اسوه ای برای تمامی دوره ها است، افزود: یادگاران هشت سال دفاع مقدس زینت کشورمان هستند چراکه جانفشانی ها و رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگران در این دوران باعث شد که اکنون کشورمان از نعمت ارزشمند امنیت و آسایش برخوردار باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ضمن اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ادعای توقف حمله به مواضع جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت: اگر امروز دنیای غرب و در راس آن آمریکا جرات تعدی و تجاوز به نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد، ریشه در عاشورای امام حسین، دفاع مقدس و رشادت ها در جای جای این مرز و بوم دارد.

وی با بیان اینکه کشور ما نظام سلطه و ظلم را به چالش کشیده است، گفت: لازم است بر نسل جوان و افزایش بصیرت این نسل تمرکز و بینش آنها را در مسیر ارزش های انقلاب تقویت کنیم چراکه این دست از افراد به نوعی ذخایر بارزش این نظام محسوب می شوند و باید تمام تلاش خود را در حفظ آنان به کار بگیریم.