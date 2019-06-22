بهزاد غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که گفته شده است شما هم همانند پیروز قربانی از کادر فنی استقلال کنار گذاشته شدهاید، گفت: تعجب میکنم که این صحبتها به وجود میآید. من نمیدانم منبع این شایعات کجاست. الان که با شما صحبت میکنم، از جلسه با مربیان استقلال بیرون آمدم و در خصوص شروع تمرینات و برنامه آمادهسازی تیم، جلسه داشتیم.
وی تأکید کرد: متأسفانه این روزها در فضای مجازی همهجور شایعاتی وجود دارد و الان که شما این موضوع را به من گفتید، هم خندهام گرفت و هم به شدت تعجب کردم.
غلامپور در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دروازهبان جدیدی برای استقلال به جز حسین حسینی در نظر دارید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در این خصوص اجازه دهید صحبت نکنم تا با آرامش، یک دروازهبان خوب را برای استقلال انتخاب کنیم.
