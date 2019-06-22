۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واکنش مربی دروازه‌بان‌های استقلال به برکناری‌اش/ خنده‌ام گرفت!

مربی دروازه‌بان‌های تیم فوتبال استقلال گفت: برکناری من شایعه است و نمی‌دانم منبع این شایعات کجاست.

بهزاد غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که گفته شده است شما هم همانند پیروز قربانی از کادر فنی استقلال کنار گذاشته شده‌اید، گفت: تعجب می‌کنم که این صحبت‌ها به وجود می‌آید. من نمی‌دانم منبع این شایعات کجاست. الان که با شما صحبت می‌کنم، از جلسه با مربیان استقلال بیرون آمدم و در خصوص شروع تمرینات و برنامه آماده‌سازی تیم، جلسه داشتیم.

وی تأکید کرد: متأسفانه این روزها در فضای مجازی همه‌جور شایعاتی وجود دارد و الان که شما این موضوع را به من گفتید، هم خنده‌ام گرفت و هم به شدت تعجب کردم.

غلامپور در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دروازه‌بان جدیدی برای استقلال به جز حسین حسینی در نظر دارید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در این خصوص اجازه دهید صحبت نکنم تا با آرامش، یک دروازه‌بان خوب را برای استقلال انتخاب کنیم.

