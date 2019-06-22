فیروز کیانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سال جاری تعداد ۱۰ هزار و۷۵۹ پرونده قضائی در شادگان به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است.

وی صرفه جویی در هزینه اوراق، تسریع در ابلاغ، دقت در ابلاغ، عدم افشای اطلاعات پرونده‌ها، عدم دسترسی افراد سودجو نسبت به اطلاعات پرونده و حفظ حیثیت و کرامت افراد، اطلاع یابی دقیق از تعداد ابلاغیه‌ها و میزان جرایم و دعاوی حقوقی برای برنامه ریزی به منظور کنترل و یا کاهش تعداد پرونده‌ها را از مهمترین اجرای طرح سامانه ثنا در این شهرستان اعلام کرد.

رئیس دادگستری شادگان تصریح کرد: در گذشته بسیاری از مراجعان به دادگستری شادگان مدعی بودند که اوراق قضائی به آنها ابلاغ نشده است که همین امر موجب تجدید وقت، اعاده دادرسی و در نتیجه موجب اطاله دادرسی می‌شد که یکی از مشکلات جدی قوه قضائیه همین موضوع اطاله دادرسی پرونده‌ها است.

کیانپور در خاتمه به اهمیت سامانه ثنا اشاره کرد و گفت: در راستای اینکه مردم بتوانند ارتباط مستقیمی با دادگستری داشته باشد و بسیاری از خدمات قوه قضائیه را به صورت غیر حضوری دریافت کنند لازم است که در این سامانه ثبت نام کرده و این امر مهم برای مردم یک ضرورت است چراکه بسیاری از افراد به طرق مختلف مانند شاکی، متهم، مطلع، شاهد و موارد دیگر با پرونده‌های متعدد قضائی در ارتباط باشند و به همین خاطر کلیه مراجعین به دستگاه قضائی ابتدا باید در این سامانه ثبت نام کنند.