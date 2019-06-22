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۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۷

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی خبر داد:

آمادگی ناوگان عمومی مسافربری خراسان جنوبی برای سفرهای تابستانی

آمادگی ناوگان عمومی مسافربری خراسان جنوبی برای سفرهای تابستانی

بیرجند- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی از آمادگی کامل ناوگان حمل ونقل عمومی مسافربری استان برای استقبال از مسافران تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گرجی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۵۹۹ دستگاه انواع وسایل نقلیه عمومی برون شهری در استان فعالیت دارند.

وی بیان کرد: این تعداد شامل ناوگان اتوبوسی ویژه، مینی بوس، سواری کرایه و vip بوده که آماده ارائه خدمات به مسافران تابستانی در مقاصد درون و برون استانی هستند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره انعقاد به توافقنامه ای با انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت برای سهولت دسترسی مسافران به خدمات این بخش، افزود: با تحقق این امر این امکان برای مسافرین فراهم شده تا علاوه بر تأمین بلیت از طریق دفاتر فروش بلیت سطح شهر و وب سایت های فروش بلیت شرکت ها، از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهرهای استان بتوانند نسبت به خرید بلیت رفت و برگشت سفر اقدام کنند.

تشدید نظارت ها

گرجی از تشدید نظارت ها در طول اجرای این طرح خبر داد و گفت: در طول اجرای این طرح تیم های نظارتی بر وضعیت پایانه های مسافری، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مراکز مکانیزه معاینه فنی با هماهنگی دستگاه های مرتبط کنترل و نظارت خواهند داشت.

وی ادامه داد: در همین راستا تا با افزایش ارائه خدمات شرایط ارتقاء سطح خدمات به مسافرین از جمله رعایت مسائل ایمنی، بهداشتی، کاهش توقف ها در طول مسیر، شاهد رشد سفرهای بین شهری و افزایش جابجایی مسافر با ناوگان عمومی مسافری جاده ای باشیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، خدمات مطلوب در حین سفر برای مسافران، استفاده از محل های مناسب و مطمئن برای توقف مسافرین در طول مسیر تکریم ارباب رجوع، رفتار توام با احترام و ادب را از اولویت های مهم و یک ضرورت اساسی برای شرکت ها، مؤسسه و شعب حمل و نقل مسافر استان در طول اجرای این طرح دانست.

روش های نوین ارائه خدمات حمل و نقلی به مسافران

گرجی همچنین از روش های نوین ارائه خدمات حمل و نقلی به مسافران خبر داد و گفت: این روش ها شامل سفرهای کریدوری، ایجاد سکو و دفاتر مسافرتی در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خواهد بود.

وی ادامه داد: در همین اراستا تفاهم نامه ای بین انجمن های صنفی شرکت های مسافری و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان منعقد شده تا شاهد ارائه خدمات در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی به مسافرین بین راهی باشیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در تابستان سال گذشته بیشترین جابجایی مسافر مربوط به تیرماه بوده است، عنوان داشت: در این مدت بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۱۶ سفر انجام و ۹۸ هزار و ۱۷۸ مسافر نیز جابجا شده است.

به گفته گرجی استان های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان بیشترین مقاصد سفر مسافرین از مبدأ خراسان جنوبی بوده است.

وی یادآور شد: سامانه گویای ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفرهای تابستانه در استان خراسان جنوبی خواهد بود.

کد مطلب 4647454

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