آمادگی ناوگان عمومی مسافربری خراسان جنوبی برای سفرهای تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گرجی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۵۹۹ دستگاه انواع وسایل نقلیه عمومی برون شهری در استان فعالیت دارند.

وی بیان کرد: این تعداد شامل ناوگان اتوبوسی ویژه، مینی بوس، سواری کرایه و vip بوده که آماده ارائه خدمات به مسافران تابستانی در مقاصد درون و برون استانی هستند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره انعقاد به توافقنامه ای با انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت برای سهولت دسترسی مسافران به خدمات این بخش، افزود: با تحقق این امر این امکان برای مسافرین فراهم شده تا علاوه بر تأمین بلیت از طریق دفاتر فروش بلیت سطح شهر و وب سایت های فروش بلیت شرکت ها، از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهرهای استان بتوانند نسبت به خرید بلیت رفت و برگشت سفر اقدام کنند.

تشدید نظارت ها

گرجی از تشدید نظارت ها در طول اجرای این طرح خبر داد و گفت: در طول اجرای این طرح تیم های نظارتی بر وضعیت پایانه های مسافری، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مراکز مکانیزه معاینه فنی با هماهنگی دستگاه های مرتبط کنترل و نظارت خواهند داشت.

وی ادامه داد: در همین راستا تا با افزایش ارائه خدمات شرایط ارتقاء سطح خدمات به مسافرین از جمله رعایت مسائل ایمنی، بهداشتی، کاهش توقف ها در طول مسیر، شاهد رشد سفرهای بین شهری و افزایش جابجایی مسافر با ناوگان عمومی مسافری جاده ای باشیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، خدمات مطلوب در حین سفر برای مسافران، استفاده از محل های مناسب و مطمئن برای توقف مسافرین در طول مسیر تکریم ارباب رجوع، رفتار توام با احترام و ادب را از اولویت های مهم و یک ضرورت اساسی برای شرکت ها، مؤسسه و شعب حمل و نقل مسافر استان در طول اجرای این طرح دانست.

روش های نوین ارائه خدمات حمل و نقلی به مسافران

گرجی همچنین از روش های نوین ارائه خدمات حمل و نقلی به مسافران خبر داد و گفت: این روش ها شامل سفرهای کریدوری، ایجاد سکو و دفاتر مسافرتی در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خواهد بود.

وی ادامه داد: در همین اراستا تفاهم نامه ای بین انجمن های صنفی شرکت های مسافری و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان منعقد شده تا شاهد ارائه خدمات در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی به مسافرین بین راهی باشیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در تابستان سال گذشته بیشترین جابجایی مسافر مربوط به تیرماه بوده است، عنوان داشت: در این مدت بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۱۶ سفر انجام و ۹۸ هزار و ۱۷۸ مسافر نیز جابجا شده است.

به گفته گرجی استان های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان بیشترین مقاصد سفر مسافرین از مبدأ خراسان جنوبی بوده است.

وی یادآور شد: سامانه گویای ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفرهای تابستانه در استان خراسان جنوبی خواهد بود.