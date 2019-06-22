همکاری سپاه فجر و نیروی انتظامی برای مقابله با اخلالگران در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس سردار سید هاشم غیاثی به همراه جمعی از معاونان سپاه فجر با سردار حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس دیدار کردند.

غیاثی در این دیدار با تبریک انتصاب سردار حبیبی به سِمَت فرماندهی نیروی انتظامی فارس و تقدیر از زحمات سردار گودرزی اظهار داشت: امنیت پایدار به عنوان یکی از عوامل و پیش نیازهای اصلی برای رشد و تعالی جامعه در نظر گرفته می‌شود و نیروی انتظامی نیز یکی از ارکان اصلی تامین امنیت اجتماعی و آسایش مردم در جمهوری اسلامی ایران است که در این راه شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران و فعالان فرهنگی برای نِیلِ به پیشرفت اقتصادی و اعتلای فرهنگ جامعه به یک بستر امن اجتماعی نیاز دارند، گفت: همکاری و ارتباط بسیار خوبی بین نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی سپاه و نیروی انتظامی فارس در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی و اخلالگران نظم عمومی و ایجاد یک فضای امن برای کسب و کار و زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد.

فرمانده سپاه فجر فارس افزود: صمیمیت، برادری و تعامل بسیار خوبی بین سپاه، نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح کشور تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) وجود دارد.

فرمانده سپاه فجراستان فارس با تاکید بر اینکه ولایتمداری شاخصه مهم و عامل اصلی موفقیت نیروهای مسلح در عرصه های مختلف است، گفت: نیروی انتظامی و سپاه استان فارس به مثابه ید واحده و با تمام توان با هرگونه فساد اقتصادی و نااَمن کنندگان فضای اجتماعی در استان مقابله خواهند کرد.

سردارغیاثی با بیان اینکه سپاه و نیروی انتظامی در موضوع مقابله با فساد و برهم زنندگان امنیت اجتماعی مصصم و متحد هستند گفت: هم‌افزایی پتانسیل و ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی سپاه و نیروی انتظامی خلاء‌های امنیتی را در صورت وجود، پوشش می‌دهد و یک آرامش عمومی برای مردم مومن در دیار فارس و سومین حرم اهل بیت (علیهم السلام) ایجاد می‌کند.