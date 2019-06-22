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۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۲۵

رئیس کل دادگستری کردستان:

دادستانی خط مقدم دادگستری در مقابله با ظلم و فساد است

دادستانی خط مقدم دادگستری در مقابله با ظلم و فساد است

سنندج - رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: جایگاه دادستانی به عنوان خط مقدم جبهه مقابله با ظلم و فساد در دستگاه قضائی و دادگستری به خوبی برای مردم تبیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مترقب پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای شورای قضائی، قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان با نماینده ولی فقیه در کردستان، با اشاره به انتصاب دادستان جدید مرکز کردستان، اظهار داشت: انتظار داریم دادستان جدید با اصلاح رویه و مسیر گذشته در راستای رضایت بخشی بیشتر مردم نسبت به مجموعه دستگاه قضا در کردستان عمل کند.

وی افزود: هدف متعالی تمامی کسانی که در این مجموعه در حال خدمت رسانی هستند این است که در راه رضایت مندی خداوند متعال، رهبری و مردم قدم بردارند و در این راه برای برقراری عدالت از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: البته در این راه قضات غیربومی وخانواده های آنان که در این استان مشغول به خدمت هستند مشکلاتی دارند که در هیچ استان دیگری این مشکلات دیده نمی شود.

مترقب یادآور شد: امیدواریم بتوانیم با ایجاد روحیه تعامل و همکاری بین تمامی قضات و مردم شرایط ادامه زندگی در کردستان را برای قضات راحت تر کنیم.

گفتنی است از یکم تا هفتم تیر ماه و ایام سالگرد شهادت شهید آیت‌الله بهشتی معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.

کد مطلب 4647597

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