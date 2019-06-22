ادارات در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به به نقل از آبفای استان زنجان، علیرضا جزءقاسمی با ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مصرف آب، افزود: با توجه به ورود فصل گرما و افزایش مصرف آب، دستگاه‌های اجرایی نیز با صرفه‌جویی در مصرف آب باید در نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی تلاش کنند.

وی با تشریح راهکارهای کاهش مصرف در ادارات و نهادهای عمومی، تصریح کرد: استفاده از شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف آب و بازدید منظم از تاسیسات مصرف آب (شیرآلات، فلاش تانک و …) تعمیر و یا تعویض آن در صورت خرابی در کاهش هدررفت آب موثر است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: استفاده نکردن از آب نماها و فواره‌ها در مراکز اداری و تفریحی وابسته، حتی اگر به صورت بازچرخانی عمل می‌کنند، عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری فضاهای سبز در مراکز دولتی و الزام به نصب شیرهای کم‌مصرف و وسایل کاهنده مصرف آب، از جمله راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب است.

جزء قاسمی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی تلاش کنند، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد و برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی نیازمند یاری همه دستگاه‌های دولتی و شهروندان گلستانی هستیم.