برخورد با تخلفات رانندگی تشدید می شود

سرهنگ احمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : برابر اعلام قبلی در اجرای طرح ممنوعیت و محدودیت ترافیکی در محورهای مختلف استان تهران ، عبور و مرور کلیه موتوسیکلت ها و انواع وانت بار در تمام جاده های اصلی استان تهران و آزاد راه ها و مسیرهای منتهی به آنان ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد انواع کامیون به جز کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در محور کرج - چالوس، فیروزکوه - آمل ، سلفچگان - قم، کاشان - قم و تهران - قم ، دماوند - آبعلی ، جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج، و بالعکس ممنوع است.

نجفی همچنین در خصوص سوار کردن مسافر در قسمت بار وسایل نقلیه به ویژه وانت بارها هشدار داد و تصریح کرد: با این گونه تخلفات با جدیت برخورد شده و خودروی متخلف متوقف می شود.

وی یادآور شد: تخلفات حادثه ساز شامل سرعت و سبقت غیرمجاز، تغییر مسیر ناگهانی ، رعایت نکردن حق تقدم، عدم استفاده از کمربند ایمنی ، رعایت نکردن ظرفیت خودرو و توقف در نقاط ممنوع در روز 13 فروردین مورد توجه ویژه پلیس است و خودروی متخلفان موارد یاد شده به پارکینگ منتقل خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان تهران با اشاره به حجم گسترده تردد در روز 13 فروردین در جاده های منتهی به استان تهران از عموم مسافران نوروزی و رانندگان تقاضا کرد با ماموران راهنمایی و رانندگی همکاری کنند و در طول این روز صبوری بیشتری برای رانندگی به خرج دهند.

نجفی از رانندگان خواست برای حفظ سلامت خود و دیگر سرنشینان خودروها ضمن جدی گرفتن توصیه های پلیس با رعایت مقررات از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.