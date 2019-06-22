آمریکا باعث گسترش تروریسم و خشونت در منطقه و جهان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس بینالمللی «از همکاریهای ادیان و تمدنها به همگرایی بشری» در اتریش با اشاره به موضوع «عقلانیت دینی، عامل همگرایی» گفت: آمریکا با حمایتهای تدارکاتی و پرورش و آموزش گروههای تروریستی، جهان و منطقه را به سمت تروریسم و خشونت سوق داده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: آمریکا با نقض قوانین بین المللی باعث گسترش تروریسم و خشونت در منطقه و جهان شده است. جهالتی که امروز در جهان مشاهده میشود نوعی جهالت مدرن است که با علم نیز سازگاری یافته است. مقدسسازی رفتارهای خشونت آمیز به وسیله برداشتها و تفسیرهای غلط از نصوص دینی، سبب شده است که جهالت مدرن پدید آید.
وی ادامه داد: فطرت بشر با خشونت سازگاری ندارد و در هر زمانی که خشونتی را مرتکب شود عذاب روحی و عذاب وجدان او را احاطه میکند، جاهلان مدرن برای رهایی از چنین عذابی، میکوشند رفتار خود را بر آمده از یک باور دینی تلقی کنند تا از چنین عذابهایی رهایی یابند و نتیجه چنین رفتاری، چهرهسازی مشوه از دین است.
ابراهیمیترکمان اظهار کرد: رشد علمی بشر در سالهای اخیر به صورت فزاینده و با سرعت، پیش رفته است اما در کنار این پیشرفتها، اخلاق و صلح در جهان به قهقرا کشانده شده است. مهمترین ویژگی عقل، شناخت حقایق و تشخیص حق از باطل است و فقدان آن در روایات اسلامی به فقر تعبیر شده است.
ابراهیمیترکمان با اشاره به بنیانهای صلح و همزیستی مسالمتآمیز در فرهنگ اسلامی گفت: در فرهنگ اسلامی، رفتارهای انسان از باورهای او سرچشمه میگیرد. به همین دلیل دین اسلام ابتدا باور انسانها را به خداوند و آخرت؛ با ارجاع به فطرت خداجویی تقویت میکند و سپس آنها را به سوی اعمال صالح هدایت میکند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جهالت مدرن در عصر کنونی را مهمترین عامل دوری انسان از صلح و مدارا و همگرایی عنوان کرد و گفت: وظیفه عالمان و کسانی که سخنانشان در دیگران نافذ است، این است که به زدودن جهالت از پندار و کردار جوامع بیاندیشند و راههای عملی برای برون رفت از چنین وضعیتی را تبیین کنند.
ابراهیمیترکمان درپایان یادآور شد: همگرایی و اتحاد بشری در گرو بازگشت به خردورزی و عقلانیت است و امیدواریم این اجلاس بتواند راهکارهایی را به بشریت هدیه کند.
مرکز بینالمللی همکاری ادیان و تمدنهای باکو در ادامه برگزاری موفق کنفرانسهای بینالمللی در کشورهای آلمان و اسپانیا (۲۰۱۸)، این کنفرانس بینالمللی را با همکاری وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان و اتریش در وین پایتخت اتریش، برگزار میکند.
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