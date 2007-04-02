بوش از طرح سخنان نسنجیده و غیرحقوقی بپرهیزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه به جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد: همان گونه که نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد هرگونه اظهارنظر آمریکایی‌ها در حمایت از دولت انگلیس ممکن است اوضاع را وخیم ‌تر کند.

وی افزود: بنابراین رئیس ‌جمهور آمریکا بهتر است از حرف‌های نسنجیده غیر فنی و غیر معقول خودداری کند.

گفتنی است ، جورج بوش در آخرین سخنرانی خود، در اظهاراتی مداخله جویانه واژه "گروگان" را برای این افراد بکار برد و خواستار آزادی بی ‌قید و شرط ملوانان انگلیسی متجاوز به آبهای سرزمین ایران شد.