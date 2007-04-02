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۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ۹:۱۵

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بوش از طرح سخنان نسنجیده و غیرحقوقی بپرهیزد

بوش از طرح سخنان نسنجیده و غیرحقوقی بپرهیزد

سید محمد علی حسینی به جورج بوش توصیه کرد به سخنان معاون وزیر خارجه خود توجه کند و از سخنان نسنجیده و غیر‌حقوقی بپرهیزد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه به جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد: همان گونه که نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد هرگونه اظهارنظر آمریکایی‌ها در حمایت از دولت انگلیس ممکن است اوضاع را وخیم ‌تر کند.

وی افزود: بنابراین رئیس ‌جمهور آمریکا بهتر است از حرف‌های نسنجیده غیر فنی و غیر معقول خودداری کند. 

گفتنی است ، جورج بوش در آخرین سخنرانی خود، در اظهاراتی مداخله جویانه واژه "گروگان" را برای این افراد بکار برد  و خواستار آزادی بی ‌قید و شرط ملوانان انگلیسی متجاوز به آبهای سرزمین ایران شد.

کد مطلب 464779

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