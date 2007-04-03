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۱۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

وزارت کشور رتبه اول فعالیت در امور اجتماعی را به استان مرکزی داد

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری استان مرکزی اعلام کرد : بر اساس ارزیابی وزارت کشور , امور اجتماعی این استان در مقایسه با دیگر استانها رتبه اول را کسب کرده است.

غلامرضا فتح  آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان این مطلب گفت: طی سال گذشته 50 تحقیق  در زمینه مسائل  و چالش های اجتماعی استان انجام شد که به نتایج سودمند رسیده ایم و تلاش می شود از نتایج این تحقیقات در بخش های مختلف استفاده شود.

وی سامان دهی وام های ازدواج، آسیب شناسی سیمای شهر اراک،‌سامان دهی و ایجاد پایگاه داده های اجتماعی در استان و توجه دادن مسئولان زیربط برای تدوین راهکارهای کاهش مشکلات اجتماعی ، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی استان را از جمله فعالیتهای این واحد عنوان کرد.

فتح آبادی تاکید کرد: امسال نیز بر اساس نیازهای استان این کار ادامه می یابد و امور اجتماعی استان مرکزی در مسیر اصلاح اجتماعی و حقوق شهروندان گام برخواهد داشت.

کد مطلب 464782

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