کلنگ زنی بیمارستان ۶۸ تختخوابی گمیشان/لزوم بازسازی دریچه سدوشمگیر

به گزارش خبرنگار مهر هادی حق شناس بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گمیشان با تأکید بر تلاش برای جبران خسارات سیل، اظهارکرد: تاکنون بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خسارات وارده به کشاورزان شهرستان گمیشان پرداخت و هزار و ۶۰۰ پرونده هم برای دریافت تسهیلات به بانک ها ارجاع شده است.

حق شناس همچنین با اشاره به صدور پروانه های ساختمانی واحدهای مسکونی خسارت دیده گفت: ۸۰۰ واحد مسکونی احداثی در این شهرستان نیاز به دریافت پروانه ساختمانی دارند که تاکنون پنج درصد آن انجام شده که باتوجه به پرخطر بودن سکونت در این منازل، شهرداران، بخشداران و دهیاران موظف هستند مردم را ترغیب کنند حداکثر تا هفته آینده نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام کنند.

استاندار گلستان گفت: به زودی مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به شهرداری گمیش تپه و ۴۰۰ میلیون تومان به شهرداری سیمین شهر جهت اجرای زیرساخت ها، فضای سبز و عملیات عمرانی شهری اختصاص داده خواهد شد.

حق شناس از پروژه توسعه ۶۰۰۰ هکتاری میگو در کنار چهار هزار هکتار قبلی به عنوان پروژه ای ارزشمند نام برد و گفت: پروژه پرورش میگوی گمیشان یک پروژه در سطح ملی است و استفاده از ظرفیت کامل آن هم عمران و آبادانی را به همراه خواهد داشت و هم در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی مؤثر است.

وی زهکشی ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و جاده های بین مزارع را یکی از برنامه های مهم و ماندگار در سطح شهرستان گمیشان دانست و تصریح کرد: تاکنون زهکشی حدود ۳۰ هزار هکتار انجام و ۳۰ هزار هکتار هم جدید کلنگ زنی شد و از آنجایی که زهکشی اراضی دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، امیدواریم با تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی کل ۲۸۰ هزار هکتار را در سریعترین زمان ممکن به اتمام برسانیم.

استاندار گلستان به فقدان بیمارستان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم بیمارستان ۶۸ تختخوابی این شهرستان که در فاز دوم به ۹۸ تختخوابی می رسد را در سال جاری کلنگ زنی کنیم و پیگیری های لازم برای تجهیز درمانگاه شهرستان و خرید دستگاه اکو و سونوگرافی و … انجام خواهد شد.

حق شناس با اشاره به اهمیت سد وشمگیر در پیشگیری از وقوع سیلاب، تأکید کرد: بازسازی دریچه های سد وشمگیر یک ضرورت است که باید طی هفته آینده پیمانکار اجرای طرح انتخاب شود و مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز آن نیز تامین خواهد شد.