عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* القدس العربي

- فلسطيني ها به سوي احمد ماهر در مسجد الاقصي لنگه كفش پرت كردند.

- دو نظامي اسراييل در غزه كشته شدند .

- اعتراض به ديدار ماهر از اسراييل و ديدار وي با شارون در قدس

- لنگه كفش هاي هشدار دهنده ( اشاره به پرتاب كفش به سوي احمدماهر وزير امور خارجه درمسجد الاقصي )

- بوش با برمر ديدار كرد ، خنثي سازي بمب در منزل حكيم ، نشست سران شوراي همكاري با پيوستن عراق به اين شورا مخالفت كرد.

- دو نظامي آمريكايي در بغداد كشته شدند ، لوله نفتي در شمال عراق آتش گرفت ، كردها خواستار الحاق كركوك به كردستان شدند.

- ايران ، 110 مظنون به ارتباط با القاعده را به پاكستان تحويل داد.

* الحيات

- سه تن در ارتباط با عزت ابراهيم الدوري بازداشت شدند ، قاضي تركمن ها در موصل ترور شد.

- فلسطيني ها به ماهر در مسجد الاقصي حمله كردند .

- ماهر : حمله به من درمسجد الاقصي حادثه اي جزئي بود.

- قدومي براي معذرت خواهي ازماهر به قاهره رفت.

- قذافي ، كره شمالي ، ايران و سوريه را به تبعيت از راه ليبي دعوت كرد.

- نشست سران شوراي همكاري در كويت از تلاش هاي انتقال قدرت در عراق استقبال كرد اما شوراي حكومت انتقالي را به رسميت نشناخت و اشاره اي به بازداشت صدام نكرد.

- خاتمي ، فرانسه را به لغو تصميم اشتباه خود در مورد ممنوعيت حجاب فرا خواند.

- بازجويي از پدر بمب پاكستان به اتهام قاچاق تكنولوژي هسته اي به ايران

* الشرق الاوسط

- نشست سران شوراي همكاري در كويت بر اصلاحات و يكپارچه كردن آموزش در كشورهاي عضو تاكيد كرد.

- تشكيلات خودگردان حمله به وزير امور خارجه مصر را محكوم كرد.

- البرادعي : ليبي به برنامه پنهاني خود براي غني سازي اورانيوم اعتراف كرده است .

- نگراني آمريكايي ها ازحملات جديد بوسيله هواپيماها

- بازداشت صدام به افزايش محبوبيت بوش كمك نخواهد كرد.

* الزمان

- كماندوهاي اسراييل نيز به جمع مخالفان خدمت نظامي دراراضي فلسطيني پيوستند.

- نشست سران شوراي همكاري از انتقال قدرت به عراقي ها استقبال كرد.

- نگراني ها نسبت به انجام عمليات گسترده بر ضد نيروهاي ائتلاف در آستانه سال نو ميلادي در عراق

- چادرچي : شكست ، توافقنامه انتقال قدرت را تهديد مي كند.

- دو نظامي آمريكايي در بغداد كشته شدند.

- نخست وزير لهستان از نيروهاي چند مليتي در بابل عراق ديدار كرد.

- بن حلي به دير هنگام بودن نقش اتحاديه عرب در مورد عراق اعتراف كرد.



