عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* القدس العربي
- فلسطيني ها به سوي احمد ماهر در مسجد الاقصي لنگه كفش پرت كردند.
- دو نظامي اسراييل در غزه كشته شدند .
- اعتراض به ديدار ماهر از اسراييل و ديدار وي با شارون در قدس
- لنگه كفش هاي هشدار دهنده ( اشاره به پرتاب كفش به سوي احمدماهر وزير امور خارجه درمسجد الاقصي )
- بوش با برمر ديدار كرد ، خنثي سازي بمب در منزل حكيم ، نشست سران شوراي همكاري با پيوستن عراق به اين شورا مخالفت كرد.
- دو نظامي آمريكايي در بغداد كشته شدند ، لوله نفتي در شمال عراق آتش گرفت ، كردها خواستار الحاق كركوك به كردستان شدند.
- ايران ، 110 مظنون به ارتباط با القاعده را به پاكستان تحويل داد.
* الحيات
- سه تن در ارتباط با عزت ابراهيم الدوري بازداشت شدند ، قاضي تركمن ها در موصل ترور شد.
- فلسطيني ها به ماهر در مسجد الاقصي حمله كردند .
- ماهر : حمله به من درمسجد الاقصي حادثه اي جزئي بود.
- قدومي براي معذرت خواهي ازماهر به قاهره رفت.
- قذافي ، كره شمالي ، ايران و سوريه را به تبعيت از راه ليبي دعوت كرد.
- نشست سران شوراي همكاري در كويت از تلاش هاي انتقال قدرت در عراق استقبال كرد اما شوراي حكومت انتقالي را به رسميت نشناخت و اشاره اي به بازداشت صدام نكرد.
- خاتمي ، فرانسه را به لغو تصميم اشتباه خود در مورد ممنوعيت حجاب فرا خواند.
- بازجويي از پدر بمب پاكستان به اتهام قاچاق تكنولوژي هسته اي به ايران
* الشرق الاوسط
- نشست سران شوراي همكاري در كويت بر اصلاحات و يكپارچه كردن آموزش در كشورهاي عضو تاكيد كرد.
- تشكيلات خودگردان حمله به وزير امور خارجه مصر را محكوم كرد.
- البرادعي : ليبي به برنامه پنهاني خود براي غني سازي اورانيوم اعتراف كرده است .
- نگراني آمريكايي ها ازحملات جديد بوسيله هواپيماها
- بازداشت صدام به افزايش محبوبيت بوش كمك نخواهد كرد.
* الزمان
- كماندوهاي اسراييل نيز به جمع مخالفان خدمت نظامي دراراضي فلسطيني پيوستند.
- نشست سران شوراي همكاري از انتقال قدرت به عراقي ها استقبال كرد.
- نگراني ها نسبت به انجام عمليات گسترده بر ضد نيروهاي ائتلاف در آستانه سال نو ميلادي در عراق
- چادرچي : شكست ، توافقنامه انتقال قدرت را تهديد مي كند.
- دو نظامي آمريكايي در بغداد كشته شدند.
- نخست وزير لهستان از نيروهاي چند مليتي در بابل عراق ديدار كرد.
- بن حلي به دير هنگام بودن نقش اتحاديه عرب در مورد عراق اعتراف كرد.
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز سه شنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است .
کد مطلب 46479
نظر شما