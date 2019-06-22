عملیات احداث سالن ورزشی ۳ هزار نفری گرمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعد از ظهر شنبه و در سفر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان‌های شمالی استان اردبیل و افتتاح برخی از طرح‌های ورزشی برگزار شد.

آئین کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی سالن سه‌هزار نفری شهرستان گرمی پیش از ظهر امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

وزیر ورزش و جوانان در مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث سالن ورزشی گرمی طی سخنانی به مدیران استان اردبیل تاکید کرد که به دلیل مشکلات تأمین اعتبار که در اکثر پروژه‌های ورزشی و عمرانی کشور وجود دارد بهتر است که ظرفیت این سالن به دو هزارنفر کاهش یابد.

مسعود سلطانی فر اضافه کرد: با کاهش ظرفیت هزار نفری، این سالن با مشکلات کمتر اجرا و ظرف حدود دو سال در اختیار جوانان و ورزشکاران این شهرستان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به این طرح یادآور شد: این سالن سرپوشیده در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و با اعتبار اولیه پنج میلیارد ریال در شهرک ولیعصر گرمی ساخته می‌شود.

بهرام آقاخانی با اشاره به دومین روز از سفر وزیر ورزش به استان اردبیل به حضور سلطانی فر در شهرستان مشگین شهر اشاره کرد و افزود: وزیر ورزش در سفر به این شهرستان از زمین چمن مصنوعی و پیست دوومیدانی مشگین شهر بازدید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت ۳۱ درصدی زمین چمن مصنوعی و پیست دوومیدانی مشگین شهر یادآور شد: این طرح در مساحتی بالغ بر ۱۱ هزار مترمربع احداث می‌شود که مساحت چمن مصنوعی هفت هزار مترمربع و مساحت پیست دوومیدانی پرش چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع است.