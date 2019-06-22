به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صادق طباطبایی نژاد ظهر شنبه در جلسه بزرگداشت روز اصناف در اردستان اظهار داشت: قدم های مثبت و خوبی در خصوص اشتغال و تولید در اردستان برداشته شده است، از کسانی که در زمینه کسب رزق حلال گام بر می دارند و به گردش اقتصادی کشور کمک می کنند باید تشکر کرد.

اردستان بیش از ۲۵۰۰ صنف دارد

وی با بیان اینکه شهرستان اردستان بیش از دو هزار و ۵۰۰ صنف دارد که دارای پروانه کسب هستند، ابراز داشت: موضوع مهمی که در این زمینه در سالهای اخیر انجام شده متمرکز کردن خدمات صنفی در اتاق اصناف بود که قبلاً به شکلهای مختلف مختلف در شهرداری ها انجام می شد.

ریل گذاری اصناف در اردستان به شکل منظم انجام می شود

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امور اصناف در اردستان به شکل ریل گذاری و منظم انجام می شود و در حال حاضر یکی از موضوعات مهم آن شفافیت مالی این اتاق است که روند خوبی را دارد.

وی با بیان اینکه کل در آمد اصناف اردستان در سال گذشته بیش از ۴۱۰ میلیون ریال بوده است، ابراز داشت: گشتهای اصناف گام مثبتی است که به شکل منظم در اردستان انجام می شود.

نظارت های دولتی بر اصناف بیشتر شود

طباطبایی نژاد افزود: مردم افراد گران فروش و سودجو که فقط به فکر جیب خودشان هستند را می شناسند اما باید نظارت های دولتی بیشتر شود تا مردم بیش از این در مضیقه اقتصادی نباشند و باید در این زمینه برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

وی با بیان اینکه تحریم اقتصادی یکی از نقشه های که دشمنان برای نا امید کردن مردم است، گفت: اصناف ما در این زمینه هوشیار باشند که بازیچه دست دشمنان در جنگ اقتصادی نشوند.