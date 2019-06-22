به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود طالبی در نشست خبری معاونان دادگستری قم که ظهر شنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه ۹۵ درصد پرونده‌های کیفری در قم در دادگاه‌های کیفری دو رسیدگی می‌شود، اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده‌ای در دادسرا و احراز مجرمیت متهم، با صلاحدید دادستان این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.

وی با اشاره به حجم ورودی پرونده به دادگاه کیفری دو در سال ۹۷، تصریح کرد: ۵۱ هزار و ۵۰۰ پرونده به مجموعه دادگاه کیفری دو وارد شد که قریب به اکثر این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

سرپرست دادگاه کیفری ۲ قم با اشاره به حجم سنگین ورود پرونده‌های کیفری به این دادگاه به نسبت سال گذشته، بیان کرد: حدود ۴۲ درصد ورود پرونده به دادگاه کیفری دو در طول یک سال گذشته با افزایش مواجه بود.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده‌های ارجاع شده به دادگاه کیفری دو به رانندگی بدون گواهینامه اختصاص داشت، گفت: پرونده‌های ارسالی با موضوع رانندگی بدون گواهینامه تنها شامل رانندگی با اتومبیل نمی‌شود و رانندگی با موتورسیکلت را نیز در بر می‌گیرد.

بیشترین ورودی پرونده‌های کیفری به دادگاه کیفری

حجت الاسلام طالبی با اشاره به ۶ عنوانی که بیشترین ورودی پرونده‌های کیفری را به دادگاه کیفری دو به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: رانندگی بدون گواهینامه با بیش از ۹ هزار پرونده، سرقت با ۵ هزار و ۹۰۰ پرونده، ایراد صدمات بدنی غیر عمدی در رانندگی با ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده، ضرب و جرح عمدی، توهین اشخاص عادی و در نهایت تهدید از جمله ۶ عنوان جرائمی است که پرونده‌های آنها برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو قم ارجاع می‌شود.

وی افزود: در تمام نقاط کشور سرقت رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است که در برخی استان‌ها رتبه نخست و یا رتبه دوم را از آن خود کرده است و در واکاوی‌های صورت گرفته؛ اعتیاد و وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور دو عامل اصلی سرقت به شمار می‌رود.

معاون قضایی دادسرای قم اضافه کرد: در بحث تصادف تعداد جرائم نسبت به سال ۹۶ با کاهش خاصی مواجه هستیم که این کاهش به دلیل دوره‌های آموزشی پیشگیری سلسله واری است که برای اقشار مختلف و گروه‌های سنی گوناگون از سوی معاونت پیشگیری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصادفات که در قم واقع می‌شود، به موتورسیکلیت سواران اختصاص دارد، گفت: یکی از طرفین اغلب تصادفات در قم موتورسیکلت سوارها هستند که آسیب فراوانی را برای جامعه به دنبال دارد.

حجت الاسلام طالبی با بیان اینکه بسیاری از جرائم کیفری به دلیل خشونت بین مردم در نزاع‌ها صورت می‌گیرد، عنوان کرد: اصحاب رسانه باید در این زمینه ورود کنند تا بتوانیم بسترهای نابسامان به وجود آمده برخی اتفاقات ناهنجار را جمع کنیم.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری

وی از اجرای طرح تعدیل و کاهش زمان رسیدگی در سال ۹۷ از سوی دادگستری قم خبر داد و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که دادگستری‌ها به ویژه دادگاه‌های سراسر کشور دارند، طولانی بودن زمان رسیدگی است که در حال حاضر رئیس قوه قضائیه نیز برکاهش زمان رسیدگی تأکید جدی دارد.

سرپرست دادگاه کیفری دو قم بیان کرد: این طرح برای نخستین بار در قم پایه‌گذاری و به اجرا رسید که یکی از نتایج آن کسب رتبه نخست کشوری در تیرماه سال گذشته برای کاهش زمان رسیدگی در قم بود که در ماه‌های بعد نیز توانستیم این رکورد را در قم حفظ کنیم.

در دادگاه کیفری دو قم پرونده فسیلی وجود ندارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر در دادگاه کیفری دو پرونده فسیلی وجود ندارد، گفت: پرونده‌ای که چند سال مانده و منتهی به رأی نشده باشد در قم نداریم و اگر پرونده‌ای به یکی از شعب ارجاع شود زمان رسیدگی به آن تعدیل شده و حدود یک تا یک ماه و نیم زمان می‌برد تا رأی پرونده صادر شود.

حجت الاسلام طالبی از تخصصی شدن شعب دادگاه‌ها خبر داد و بیان کرد: این مسئله از دستورات رئیس قوه قضائیه کنونی است که اگر قاضی قرار شد پرونده‌ای را رسیدگی کند باید علاوه بر اطلاعات عمومی و حقوقی اطلاعات خاص در موضوع آن پرونده نیز داشته باشد.

وی تأکید کرد: قضاتی که برای رسیدگی به تخلفات پزشکی و یا سرقت ورود می‌کنند باید اطلاعات خاصی در این زمینه داشته باشند.

معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به برخی عناوین مجرمانه‌ای که بار امنیتی دارند، گفت: نزاع‌های دست جمعی، سرقت‌هایی که بار امنیتی دارد مانند سرقت از منازل، سرقت در شب و … از آن جمله است که برای رسیدگی به جرائم، شعبه ویژه‌ای تشکیل شد و با قضات نشست‌های کارشناسانه برگزار شد و امروز در دادگاه کیفری دو پرونده‌ها به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود.