هشدار نخست وزیر مالزی در مورد اقدامات تحریک آمیز آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی در مورد پیامدهای اقدامات تحریک آمیز آمریکا در منطقه هشدار داد.

وی در گفتگو با شبکه خبری سی ان بی سی گفت: تا جایی که می دانم آمریکا در حال انجام اقدامات تحریک آمیز است.

نخست وزیر مالزی افزود: آمریکا از توافق هسته ای خارج شده و کشتی های جنگی خود را به منطقه اعزام کرده و دست به اقداماتی می زند که ایران را تحریک کند.

وی هشدار داد اگر آمریکا وارد جنگ شود، تنها ایران نیست که در برابر این کشور قرار می گیرد، بلکه جنگی فراگیر رخ خواهد داد.

ماهاتیر محمد همچنین تحریم های نفتی ایران را به باد انتقاد گرفت و گفت کشورش نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری جمهوری اسلامی از این تحریم ها آسیب می بیند.