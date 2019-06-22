جدیدترین نسخه نرم افزار دستور توسط پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جم، جانشین سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن اعلام خبر انتشار جدیدترین نسخه نرم افزار دستور، گفت: ارتقا محتوای نرم‌افزار دستور با توجه به استقبال قضات محترم، وکلاء، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان به حوزه حقوق و قضاء از این نرم‌افزار همواره در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بوده است.

مدیر پروژه دستور افزود: نسخه ۲.۵ مجهز به کتابخانه پیشرفته‌تر بوده و علاوه بر محتوای قبلی شامل برخی قوانین و مقررات جدیدالتصویب می‌باشد و برخی قوانین و مقرراتی که در نسخه‌های قبلی به صورت ناقص ارائه شده بودند هم در این نسخه با آخرین اصلاحات و الحاقات به طور کامل در کتابخانه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های نسخه جدید بازگرداندن برخی قوانین و مقررات مورد نیازِ منسوخ شده به کتابخانه است که بنا به تقاضا و نیاز پژوهشی کاربران صورت گرفته است و قرار است در نسخه‌های بعدی نیز، قوانین و مقررات نسخ شده مورد نیاز از کتابخانه حذف نشوند و به‌عنوان گروه "قوانین و مقررات منسوخ" در دسترس کاربران باقی بمانند.

جم از مزایای نسخه ۲.۵ «دستور» به افزودن آرا و نظریات قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: افزوده شدن آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با همکاری اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه میسر گردیده است.

جانشین سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: بازنگری در ترتیب نمایش قوانین، افزودن برخی گروه‌های جدید و امکان محدود کردن جستجو به عناوین و سرفصل‌های قوانین و مقررات از جمله بهبودهایی است که در نرم افزار «دستور» نسخه ۲.۵ صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: با توجه به استقبال و رضایت کم‌نظیر کاربران فضای مجازی از اَپ اندروید «دستور»، هم اینک نسخه جدید با قابلیت‌های بیشتر از جمله امکان افزودن، ذخیره و ویرایش حاشیه‌ها و توضیحات کاربران بر متن قوانین و مقررات و بهبود ترتیب فهرست قوانین و موضوعات با همان محتوای نسخه ۲.۵ کتابخانه ویندوز جهت استفاده کاربران آماده شده است که به‌زودی از طریق مارکت‌های معتبر اندروید عرضه خواهد شد.

جم افزود: با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان دارای تلفن همراه با سیستم عامل IOS هم‌اکنون اَپ نرم افزار «دستور» ویژه این پلتفرم با همان محتوا و قابلیت‌های متنوع جستجو و پژوهشی مشابه اَپ اندروید جهت استفاده کاربران آماده شده و هم اکنون در حال رفع محدودیت‌هایی هستیم که اَپ‌های IOS در ایران با آن مواجه شده‌اند که پس از مرتفع شدن این مشکلات قطعاً ارائه خواهد شد.

مدیر پروژه «دستور» در پایان ابراز امیدواری کرد: با تمهیدات پیش‌بینی شده در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از این پس فاصله بروزرسانی نرم‌افزار «دستور» کاهش یافته و کاربران از این به بعد می‌توانند هر چه سریع‌تر به آخرین نسخه نرم‌افزار که حاوی آخرین تغییرات قوانین و مقررات خواهد بود دسترسی پیدا کنند.

علاقه‌مندان به نرم‌افزار «دستور» می‌توانند آخرین نسخه آن را از پایگاه اینترنتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به نشانی www.eadl.ir دریافت کنند.