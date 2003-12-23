ديدار رييس جمهور سنگال با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاري مهر ايشان با اشاره به جايگاه مهم سنگال در قلب آفريقا به آقاي عبدالله واد گفتند: سنگالي ها درقرنهاي گذشته در ترويج اسلام در آفريقا تلاش فراواني كردند و دلبستگي امروز شما به اسلام، عامل مثبتي در تقويت روابط دو جانبه است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تبادل نظر و وحدت كشورهاي اسلامي را زمينه ساز حل مشكلات جهان اسلام برشمردند وافزودند: آمريكاييها و صهيونيستها حتما از اقدامات خود در افغانستان، عراق و فلسطين اشغالي ضرر جدي مي بينند.

در اين ديدار كه آقاي خاتمي رييس جمهور نيز حضور داشت، رييس جمهور سنگال با ابراز خرسندي فراوان از همكاري خوب دو كشور گزارشي از تلاشهاي سنگال براي رشدو توسعه بيان كرد.

آقاي عبدالله واد گفت: سنگال پرچمدار اسلام در قلب آفريقاست و ما هم تلاش خود را انجام مي دهيم تا اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي كه قرار است در سال 2006 در داكار پايتخت سنگال برگزار شود به گام بزرگي براي وحدت جهان اسلام و احقاق حقوق مسلمانان تبديل شود.