بنیان خانواده را بر مبنای معارف دینی درست کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الا سلام مسعود صفی یاری شامگاه شنبه در آئین گرامی داشت روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی گفت: اهمیت موضوع تبلیغ برای همگان واضح و روشن است.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) هم مبلغ دین بودند و هم مبلغ تربیت میکردند، اظهار کرد: ما نیز بهعنوان پیروان پیامبر اکرم (ص) باید به راهبردهای تبلیغ دینی توجه ویژه داشته باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان رسالت مبلغین را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: نگاه در حوزه اعزام مبلغ نباید اداری و سیستمی باشد بلکه باید نگاه تکلیفی باشد.
صفی یاری با بیان اینکه فضای کاری سازمان تبلیغات مشخص است، گفت: باید در راستای تحقق کار تبلیغ در جامعه به رسالت خود به خوبی عمل کنیم.
وی با بیان اینکه اگر سازمان تبلیغات اسلامی برداشته شود اثری از اسلام نخواهد بود، تاکید کرد: باید مدیریت صحنه تبلیغی در جامعه اتفاق بیفتد.
بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی تبیین شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: باید این بیانیه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در جامعه به خوبی تبیین و بیان شود.
صفی یاری تأکید کرد: باید خانوادهها و همه بدانند که عرصه جنگ نرم راداریم و عرصه جهادی است و باید باهم و در کنار هم با جنگ نرم برخورد کنیم.
وی بابیان اینکه مأموریت مبلغین جامعه سازی است، گفت: برای تحقق این مهم باید خانواده سازی و خودسازی محقق شود.
جامعه سازی با خانواده سازی محقق میشود
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: خانواده سازی نباشد جامعه سازی اتفاق نمیافتد و هرکدام از اینها زمینه ایجاد یکدیگر هستند و اگر تمدن سازی هم رخ ندهد ظهور محقق نمیشود.
صفی یاری به بنیان خانواده اشاره کرد و گفت: لازم است خانواده و بنیان خانواده را بر مبنای معارف دینی درست کرده و روی آن کار کنیم.
وی بابیان اینکه باید روی سه رکن خانواده کار کنیم، ابراز کرد: باید روی بحث اعتقادی خانوادهها کار شود و مبنای اعتقادی خانوادهها تقویت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: بحث اخلاقیات در خانواده بای بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تقویت حقوق شهروندی در خانوادهها
صفی یاری بر توجه و تقویت حقوق شهروندی در خانوادهها تأکید کرد و افزود: توجه به ارکان خانواده باعث میشود جامعه درستی داشته باشیم و اگر جامعه اسلامی درست نشود تمدن سازی اسلامی هم درست نمیشود.
وی افزود: شبکههای مجازی خوب است و باید استفاده درستی از این فضا شود و این فضا به خوبی مدیریتشده و کاربران شناخت لازم از این فضا را داشته باشند.
نظر شما