ترامپ طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترامپ رئیس جمهور آمریکا به در خواست «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان این کشور طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را به تعویق انداخت.

پس از صحبت تلفنی پلوسی و ترامپ، وی تصمیم گرفت طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را از روز یکشنبه به مدت دو هفته به تعویق اندازد.

ترامپ در توییتی اظهار داشت: به خواسته دموکراتها من طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را برای دو هفته به تعویق می‌اندازم تا شاید جمهوریخواهان و دموکراتها بتوانند با همکاری یکدیگر راه حلی برای مشکل پناهندگی و ورود غیرقانونی از مرزهای جنوبی بیابند. اگر اینگونه نشود اعمال این طرح آغاز خواهد شد.

پلوسی این اقدام را بی رحمانه خواند و اظهار داشت حتی اگر توافقی حاصل شود به اینکه ترامپ این طرح را لغو کند اعتمادی ندارد.

پیشتر سازمان مهاجرت و پناهندگان اعلام کرده بود این طرح قرار است در ۱۰ شهر بزرگ آمریکا انجام شود.