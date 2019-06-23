تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی نشانگر آینده نگری دقیق امام (ره) بود

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فلسفه تأسیس این سازمان اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ دشمنان اسلام مدام در فکر براندازی این انقلاب مردمی بودند، به همین منظور از طروق مختلف و در حوزههای جنگ فیزیکی و جنگ نرم وارد میدان شدند.
وی افزود: همین امر باعث شد که امام خمینی (ره) جهت مقابله با ترفندهای فرهنگی دشمنان و آگاهی هرچه بهتر و بیشتر مردم نسبت به مسائل دینی، دستور تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی را در روز یکم تیر ماه سال ۱۳۶۰ صادر کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی احیا و اشاعه اندیشه تابناک اسلام در همه زمینههای مورد نیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم بهویژه نسل جوان، دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی و شناخت توطئههای فرهنگی- تبلیغی بیگانگان را از مهمترین اهداف تشکیل این سازمان برشمرد.
حجت الاسلام داداش زاده همچنین تبیین انحطاط و بطلان مکتبهای الحادی و انحرافی و مبارزه با آفتهای التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیت اسلام و گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی مردمی و برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از دیگر اهداف سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: امروزه فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر منوط به استفاده از سامانهها است که در این راستا هیئتهای مذهبی، مداحان، کانونهای فرهنگی و انجمنهای اسلامی باید در سامانه طوبی ثبت شدند.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد غیردولتی بوده که در راستای ترویج فرهنگ دینی در جامعه تأسیس شده است گفت: این سازمان در زمینه آگاهی و توانمندی اقشار تأثیرگذار جامعه به خصوص در خنثی سازی و مقابله با تبلیغات سو فرقهها و نحله های الحادی و جلوگیری از نفوذ اندیشههای انحرافی نقش مؤثری دارد.
وی تاکید بر ضرورت مطالعه و درک بیانیه گام دوم انقلاب همچنین جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر عظیم الشأن انقلاب به خصوص توسط این سازمان گفت: امروزه و در این برهه حساس که دشمنان ما تمام قد در مقابل نظام اسلامی میهنمان صف آرایی کرده و با اجرای ترفندهای مختلف سعی در ضربه زدن به شریانهای حیاتی کشورمان را دارند ضرورت مطالعه «بیانیه گام دوم انقلاب» و عمل به آن امری لازم و واجب است.
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