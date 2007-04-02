به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اهداء جوایز برترین‌های سینمای آسیا که روز سه‌شنبه 29 اسفندماه همزمان با آغاز سی و یکمین جشنواره فیلم هنگ کنگ برگزار شد، مانی حقیقی جایزه بهترین فیلمنامه‌نویس را به دست آورد. اما برنده اصلی مراسم فیلم کره‌ای "میزبان" به کارگردانی بونگ جون ـ هو بود که علاوه بر جایزه بهترین فیلم، سه جایزه دیگر هم برد.





در این مراسم جایزه بهترین بازیگر مرد به جانگ جی ـ هون به خاطر بازی در فیلم "میزبان" از کره جنوبی اهدا شد. همچنین این فیلم جوایز بهترین جلوه های ویژه و فیلمبرداری را به خود اختصاص داد. جایزه بهترین کارگردانی هم به جیا ژانگکه سازنده فیلم "همچنان زندگی" از چین رسید که در دوره قبلی جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه شیر طلایی شده بود.



جایزه بهترین بازیگر زن را ناکاتانی میکی ژاپنی به خاطر ایفای نقش در فیلم "خاطرات ماتسوکو" به دست آورد. او برای بردن این جایزه رقبای قدرتمندی چون ژانگ زی یی و گنگ لی را پشت سر گذاشت. عنوان بهترین موسیقی متن هم به "اپرای جاوا" به کارگردانی پیتر از اندونزی رسید. جایزه بهترین تدوین را لی چاتامتیکول برای فیلم "سندرم ها و کشور" برد و لوک بسون، فیلمساز نامدار فرانسوی، جایزه یک عمر بازیگری را به ستاره هنگ کنکی ژوزفین سیاو فونگ ـ فونگ اهدا کرد.



برای نخستین بار همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ جوایزی تحت عنوان "جوایز فیلم آسیا" (AFA) اعطا شد که در آن 33 فیلم در 10 بخش با یکدیگر به رقابت پرداختند و در هر بخش شش نامزد حضور داشتند. فیلم های سینمایی "آفساید" به کارگردانی جعفر پناهی و "کارگران مشغول کارند" ساخته مانی حقیقی به ترتیب در بخش بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه نامزد دریافت جایزه بودند.