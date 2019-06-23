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۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰

معاون اجتماعی پلیس راهور خبر داد:

راه اندازی طرح سهیل در پایتخت/ قرار است ترافیک روان شود

راه اندازی طرح سهیل در پایتخت/ قرار است ترافیک روان شود

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور تهران بزرگ گفت: به منظور مقابله با تخلفات ساکن خودروها طرح «سهیل» در کلان شهر تهران با محوریت برخورد با تخلفات ساکن اجرا می‌شود.

سرهنگ حسین بشیری معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب که بیشترین و مهمترین علت پیدایش معضلی بنام ترافیک در شهر تهران، ارتکاب تخلفات ساکن است اظهار کرد: همانطور که اعلام شده است بیشترین و مهمترین علت پیدایش معضلی بنام ترافیک در شهر تهران، ارتکاب تخلفات ساکن است و به همین منظور طرحی بنام «سهیل» در کلان شهر تهران با محوریت برخورد با تخلفات ساکن اجرا می‌شود.

وی افزود: ماده ۱۶۳ آئین نامه راهور به مواردی که توقف ممنوع است اشاره دارد که این موارد شامل ۸ مورد اصلی و مهم است.

بشیری یادآورد شد: توقف در پیاده رو و گذرگاه پیاده، مقابل ورودی خیابان ها و جاده ها و خروجی پارکینگ منازل، داخل حریم تقاطع ها، در فاصله ی ۱۵ متری شیرهای آتش نشانی، از ابتدا تا انتهای پیچ ها و تونل ها، در فاصله ی ۱۵ متری ورودی و خروجی مراکز آتش نشانی، پلیس و بیمارستان ها و فوریت های پزشکی، در خیابان هایی پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره رو عبور کنند و در جاهایی که علائم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهای توقف ممنوع یا خط کشی های شطرنجی و… دلالت بر ممنوعیت توقف دارند، ممنوع است.

کد مطلب 4648378

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