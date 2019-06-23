معاون آموزش ارتش عراق با سردار ربانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر طارق عباس ابراهیم عبدالحسین معاون آموزش و عملیات ارتش عراق شب گذشته در رأس هیئت نظامی عالیرتبه با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح با سردار مهدی ربانی معاون عملیات این ستاد دیدار و گفتگو کرد.
سردار ربانی در این دیدار ضمن خیرمقدم به هیئت نظامی کشور عراق بر گسترش و تحکیم روابط دو جانبه دو کشور تاکید کرد.
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به پیشینه روابط فی ما بین، اظهار داشت: دو ملت بزرگ ایران و عراق از سابقه تاریخی، اشتراکات فرهنگی و تعلقات مذهبی برخوردارند و ما مردم عراق را دوست و برادر خود میدانیم.
وی با اشاره به نقش دو کشور در توسعه و تأمین ثبات و امنیت بر ضرورت همکاری در جهت مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی در منطقه تاکید کرد.
سردار ربانی همچنین بر آمادگی ایران در جهت ارائه کمکهای آموزشی در حوزههای مختلف نظامی اعم از زمینی، هوایی، دریایی و پدافندی به طرف عراقی تاکید کرد.
سرلشکر طارق عباس ابراهیم عبدالحسین معاون آموزش و عملیات ارتش عراق با ابراز خرسندی از سفر به ایران بر گسترش روابط در حوزههای آموزشی، رزمی و اجرای رزمایشهای مشترک اشاره کرد.
وی همچنین پرداختن به مسائل مرزی، انجام بازدید از یگانها و نمایشگاهها و قابلیتهای رزمی دو کشور را از جمله برنامههای مورد توجه عنوان کرد.
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