۱۱۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین بررسی شد

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و روز اصناف، عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی را در سه ماهه نخست سال ۹۸ را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: در این مدت تعداد ۱۰۳۸ مورد پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۱۰۱ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۴۹ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است. که بیشترین تخلفات در بخش صنفی مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، عدم صدور فاکتور، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور بوده است.

احمدی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز دخانیات، البسه و لوازم بهداشتی و آرایشی در ردیف بعدی موتور سیکلت قرار دارندو مبلغ ریالی محکومیت متخلفین تا پایان خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: بدون شک نقش بی بدیل اصناف بر کسی پوشیده نیست، این تشکل مردمی در همه ادوار نقش مؤثر و تأثیرگذاری در جامعه داشته و دارند، اصناف به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی شهر فعالیت می‌کنندو روز اصناف فرصت مغتنمی برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی اصناف و ارج نهادن به ارزش‌های معنوی، اجتماعی و اقتصادی این تلاشگران عرصه شکوفایی اقتصادی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در پایان از تعامل، همکاری و هماهنگی مجموعه دادگستری قدردانی کرد.