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۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در لرستان

کشف ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در لرستان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نصب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به کشفیات کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده ۲۰ دستگاه خودروی قاچاق شامل یک دستگاه اتوبوس، دو دستگاه کامیون و ۱۷ دستگاه سواری وانت، ۵۵ دستگاه کولر گازی، ۹ دستگاه یخچال، ۵ دستگاه تلویزیون و سه هزار جفت کفش کشف شده است.

وی، همچنین از کشف ۱۰۰ طاقه پارچه، هزار و ۵۰۰ دست پوشاک و البسه، ۳۹۰ تخته پتو، ۲۴۰ عدد آبمیوه خارجی، هزار و ۸۰۰ بسته قهوه، ۲۴۰ عدد کمپوت آناناس، هزار عدد ژیلت، ۵۰ دستگاه فن خنک کننده و ۱۰۰ عدد لامپ «ال ای دی» در مدت زمان ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در این راستا ۳۵ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

سردار مهدیان نصب، ارزش ریالی این کالاهای قاچاق کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 4648423

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