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۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

فرماندار دشتی:

خدمات بانک‌ها به صنوف شهرستان دشتی قابل قبول نیست

خدمات بانک‌ها به صنوف شهرستان دشتی قابل قبول نیست

بوشهر - فرماندار دشتی با بیان اینکه خدمات بانک‌ها به صنوف شهرستان قابل قبول نیست، گفت: بانک‌های شهرستان باید از صنوف حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در بازدید از اتاق اصناف شهرستان دشتی ضمن تبریک روز اصناف از تلاش‌های این مجموعه تقدیر کرد و اظهار داشت: برای رونق واحدهای تولیدی شهرستان همه باید از آنها حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه انتظار داریم واحدهای تولیدی نیز در راستای جذب مشتری کیفیت اجناس خود را بالا ببرند، افزود: منصف‌ترین جامعه صنفی استان در شهرستان دشتی است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دشتی نیز گفت: در حال هزار سه هزار و ۳۰۰ واحد صنفی در شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

عبدالمجید مختاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۲ پروانه کسب صادر شده است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت واحدهای صنفی شهرستان تاکید کرد.

کد مطلب 4648425

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